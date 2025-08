Departamento de la Familia no ha recibido nuevas peticiones de información del gobierno federal

“Existe un protocolo, como he dicho públicamente. Fuera de una reunión que tuvimos donde se le planteó al ICE que requerimos de una orden de un tribunal, según los procesos ordinarios del Departamento... no hemos recibido ninguna otra comunicación, no ha habido absolutamente nada más”, expresó.

Asimismo, dijo que la agencia nunca le entregó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los datos correspondientes a dos menores bajo su custodia, ya que nunca se hizo la requisición mediante la orden de un tribunal. “Esa petición de información sobre dos menores no se ha generado porque no nos la han peticionado por el canal correspondiente , que es el tribunal”, expuso la funcionaria.

En junio, tras recibirse la solicitud, la gobernadora Jenniffer González había advertido que “si no hay orden de tribunal, nosotros no vamos a dar ninguna información ”.

“Trabajamos mano a mano con las agencias federales cuando ellos hacen operativos de arrestar gente, no estos operativos de inmigrantes... y se sabe que hay menores, para salvaguardar su integridad y la seguridad. Pero en cuanto a estos operativos nosotros no somos parte, no nos han llamado y no tenemos ningún menor que haya quedado abandonado”, afirmó Roig Fuertes.