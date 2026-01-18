Despedida de lujo del Valiant Lady para la SanSe 2026

El crucero Valiant Lady, de la lína Virgin Voyages, se despidió esta noche, poco después de las 10:00 p.m. de una edición histórica de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 con un saludo desde babor, mirando hacia el Puerto de San Juan.

Con gigantescas letras iluminadas color azul sobre un fondo de luces rojo, el navío mostraba la frase “I love SanSe”.