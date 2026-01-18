Despedida de lujo del Valiant Lady para la SanSe 2026
Cientos de personas fueron testigos del momento en la Bahía de San Juan
18 de enero de 2026 - 11:06 PM
18 de enero de 2026 - 11:06 PM
El crucero Valiant Lady, de la lína Virgin Voyages, se despidió esta noche, poco después de las 10:00 p.m. de una edición histórica de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 con un saludo desde babor, mirando hacia el Puerto de San Juan.
Con gigantescas letras iluminadas color azul sobre un fondo de luces rojo, el navío mostraba la frase “I love SanSe”.
Según el portal de Virgin Voyages, el Valiant Lady es un crucero para adultos operado por Virgin Voyages. Con 110,000 toneladas de registro bruto y 278 metros de eslora, tiene capacidad para 2,770 pasajeros y fue construido con proporciones similares a las de su buque gemelo, el Scarlet Lady.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: