Detienen servicio de transporte colectivo en San Juan este sábado ante histórica asistencia a las Fiestas de la Calle San Sebastián

El Municipio de San Juan detendrá, por esta noche, su sistema de transporte colectivo debido a la gran cantidad de personas que asistieron al tercer día de las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan.

El alcalde Miguel Romero Lugo indicó, en declaraciones escritas, que registraron un total de 193,614 asistentes en un conteo realizado a las 6:00 p.m. La cifra representa un nuevo récord de asistencia para las tradicionales fiestas.

“Estamos ante una cifra que demuestra, una vez más, la magnitud de este evento y el amor de nuestra gente por sus fiestas. La decisión de cerrar el transporte colectivo del municipio se tomó de forma responsable, pensando siempre en la seguridad del público y en mantener el orden en la ciudad”, expresó Romero Lugo en el escrito.

El alcalde añadió que el cálculo de asistencia se realiza utilizando las distintas plataformas de conteo relacionadas al movimiento de personas a través de los diferentes métodos de transporte, incluyendo guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), lanchas, scooters, servicio de Uber, y otros medios de acceso al Viejo San Juan, lo que permite establecer una estimación real del flujo de visitantes.

Por su parte, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) confirmó a El Nuevo Día que que tanto el Tren Urbano como los autobuses de la AMA y las lanchas que transcurren de Cataño a San Juan siguen operando normal y sirviendo a la ciudadanía.

Romero Lugo resaltó, además que, a pesar del volumen extraordinario de personas, el comportamiento del público ha sido ejemplar y el evento continúa desarrollándose en un ambiente de orden, gracias al trabajo coordinado de todas las agencias municipales y estatales que forman parte del plan operacional.

“Este récord no solo nos llena de orgullo, también reafirma que cuando hay planificación, compromiso y un equipo trabajando en conjunto, se pueden manejar eventos de esta magnitud con responsabilidad y enfoque en la seguridad de todos”, añadió el alclde.

El Municipio de San Juan reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir las instrucciones de las autoridades, utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras continúan las celebraciones.