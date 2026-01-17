Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Detienen servicio de transporte colectivo en San Juan este sábado ante histórica asistencia a las Fiestas de la Calle San Sebastián

El evento alcanzó un récord de 193,614 personas en la Ciudad Amurallada

17 de enero de 2026 - 6:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alcalde Miguel Romero Lugo destacó que, a pesar del volumen extraordinario de personas, el comportamiento del público ha sido ejemplar. (Pablo Martínez Rodríguez)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

El Municipio de San Juan detendrá, por esta noche, su sistema de transporte colectivo debido a la gran cantidad de personas que asistieron al tercer día de las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan.

RELACIONADAS

El alcalde Miguel Romero Lugo indicó, en declaraciones escritas, que registraron un total de 193,614 asistentes en un conteo realizado a las 6:00 p.m. La cifra representa un nuevo récord de asistencia para las tradicionales fiestas.

“Estamos ante una cifra que demuestra, una vez más, la magnitud de este evento y el amor de nuestra gente por sus fiestas. La decisión de cerrar el transporte colectivo del municipio se tomó de forma responsable, pensando siempre en la seguridad del público y en mantener el orden en la ciudad”, expresó Romero Lugo en el escrito.

El alcalde añadió que el cálculo de asistencia se realiza utilizando las distintas plataformas de conteo relacionadas al movimiento de personas a través de los diferentes métodos de transporte, incluyendo guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), lanchas, scooters, servicio de Uber, y otros medios de acceso al Viejo San Juan, lo que permite establecer una estimación real del flujo de visitantes.

Artesanos y artesanas de todo Puerto Rico han dicho presente en la edición más reciente de las fiestas.Desde horas tempranas del día, la calle San Sebastián estaba abarrotada de personas, subiendo y bajando, como dice la canción que hoy es casi un himno de las fiestas.Y mientras haya gente en la calle de San Sebastián, la música nunca dejará de sonar.
1 / 10 | La fiesta sigue activa en el tercer día de las "SanSe". Artesanos y artesanas de todo Puerto Rico han dicho presente en la edición más reciente de las fiestas. - Pablo Martínez Rodríguez

Por su parte, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) confirmó a El Nuevo Día que que tanto el Tren Urbano como los autobuses de la AMA y las lanchas que transcurren de Cataño a San Juan siguen operando normal y sirviendo a la ciudadanía.

Romero Lugo resaltó, además que, a pesar del volumen extraordinario de personas, el comportamiento del público ha sido ejemplar y el evento continúa desarrollándose en un ambiente de orden, gracias al trabajo coordinado de todas las agencias municipales y estatales que forman parte del plan operacional.

“Este récord no solo nos llena de orgullo, también reafirma que cuando hay planificación, compromiso y un equipo trabajando en conjunto, se pueden manejar eventos de esta magnitud con responsabilidad y enfoque en la seguridad de todos”, añadió el alclde.

El Municipio de San Juan reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir las instrucciones de las autoridades, utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras continúan las celebraciones.

Margarita Medina llegó a las Fiestas de la Calle San Sebastián con una pava jíbara para protegerse del sol. La pava regresó como uno de los accesorios favoritos de esta edición. Artesanías del segundo día de la edición 56 de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, en el Viejo San Juan.
1 / 20 | Pavas y otros sombreros dominan en el segundo día de las SanSe . Margarita Medina llegó a las Fiestas de la Calle San Sebastián con una pava jíbara para protegerse del sol. - Xavier Araújo
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
