El recinto de Aguadilla de la UPR atrasa el inicio de clases por falla eléctrica

La administración del recinto de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció que el primer día de clases del nuevo año académico fue pospuesto para este miércoles, 13 de agosto, debido a una falla en la subestación eléctrica del campus.

Inicialmente, las clases estaban pautadas para comenzar el lunes, 11 de agosto.

La rectora Sonia Rivera González informó que se toman las medidas para atender la situación y asegurar que el recinto esté listo para atender estudiantes. Los empleados deberán reportarse a laborar el lunes y serán ubicados en espacios que operan con generadores eléctricos, indicó.

“Nuestra prioridad es garantizar que cada estudiante, profesor y personal administrativo pueda regresar a un campus seguro y plenamente funcional. Estamos trabajando con premura y responsabilidad para que el recinto esté listo lo antes posible”, sostuvo la rectora mediante un comunicado de prensa.

La falla de la subestación se reportó el sábado en la mañana.

“La activación simultánea de varios pararrayos provocó una falla en la subestación. Los trabajos de reparación están siendo atendidos por la empresa especializada Full Power Group, la cual anticipó que, debido a la complejidad de las labores, estas se extenderán más allá del fin de semana”, informó la administración universitaria, en declaraciones escritas.