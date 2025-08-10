Opinión
10 de agosto de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El recinto de Aguadilla de la UPR atrasa el inicio de clases por falla eléctrica

El semestre estaba pautado para empezar el lunes, 11 de agosto

10 de agosto de 2025 - 10:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La falla de la subestación se reportó el sábado en la mañana. (Xavier García)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La administración del recinto de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció que el primer día de clases del nuevo año académico fue pospuesto para este miércoles, 13 de agosto, debido a una falla en la subestación eléctrica del campus.

Inicialmente, las clases estaban pautadas para comenzar el lunes, 11 de agosto.

La rectora Sonia Rivera González informó que se toman las medidas para atender la situación y asegurar que el recinto esté listo para atender estudiantes. Los empleados deberán reportarse a laborar el lunes y serán ubicados en espacios que operan con generadores eléctricos, indicó.

“Nuestra prioridad es garantizar que cada estudiante, profesor y personal administrativo pueda regresar a un campus seguro y plenamente funcional. Estamos trabajando con premura y responsabilidad para que el recinto esté listo lo antes posible”, sostuvo la rectora mediante un comunicado de prensa.

La falla de la subestación se reportó el sábado en la mañana.

La activación simultánea de varios pararrayos provocó una falla en la subestación. Los trabajos de reparación están siendo atendidos por la empresa especializada Full Power Group, la cual anticipó que, debido a la complejidad de las labores, estas se extenderán más allá del fin de semana”, informó la administración universitaria, en declaraciones escritas.

Aguadilla es el segundo recinto de la UPR que atrasa su primer día de clases este mes. La semana pasada, el recinto de Río Piedras informó que pospuso el inicio del semestre para el 18 de agosto, debido a problemas con el sistema central de acondicionadores de aire.

ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
