El segundo día de paro indefinido en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) inició hoy, jueves, en tranquilidad y con decenas de alumnos –algunos vistiendo sus “scrubs” y batas de laboratorio– resguardando la línea de piquete, y con el arranque del Comité de Diálogo y Mediación entre representantes estudiantiles y la rectoría.

Al momento de esta publicación, dos miembros del Consejo General de Estudiantes (CGE) del RCM y una del Movimiento Estudiantil estaban reunidos con dos funcionarias de la rectoría, con miras a sentar las bases del paro.

“El mediador nos recomendó que la rectora (Ilka Ríos Reyes) no estuviera presente, por lo que hay dos decanos en su representación. Entendía que, por la naturaleza de los reclamos, no debía estar. Esta es la primera reunión para sentar las bases del paro y eso no quita que ella pudiera estar en un futuro. Todo estarían discutiéndolo hoy”, dijo el representante estudiantil ante la Junta Universitaria, Jorge Rivera, a El Nuevo Día.

El Comité de Diálogo y Mediación inició su reunión, a las 10:00 a.m., en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), en Miramar. El recurso de mediación es el abogado Jaime Enrique Cruz Pérez, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica y especialista en mecanismos altenativos para la solución de conflictos.

En la reunión estaban la doctora Sheila Méndez, directora ejecutiva del RCM; la doctora Aileen Torres, decana de la Escuela de Medicina; Yesenia Acevedo, vicepresidenta del CGE; Paola Díaz, representante concejal; y Tania Gonzalez, del Movimiento Estudiantil del RCM.

La presidenta del CGE, Glizette Arroyo, reiteró ayer, miércoles, que la mediación no es para culminar el paro, porque está condicionado a la destitución de Ríos Reyes.

“El tiempo para diálogo se acabó. Nosotros hicimos tres manifestaciones antes de dar el ultimátum sobre el paro, y nosotros condicionamos el paro indefinido con su renuncia o destitución. Si alguien que se puede nombrar como responsable de que el Recinto de Ciencias Médicas esté en paro, es la doctora Ilka Ríos Reyes”, expresó, por su parte, Laura Torres Rodríguez, estudiante de Medicina y portavoz del Movimiento Estudiantil del RCM.

Torres Rodríguez indicó que tienen un listado de estudiantes voluntarios para turnos de tres a cuatro horas para vigilar la línea de piquete y mantener el control de acceso al estacionamiento de la facultad. La carpa también es vigilada por representantes de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y la Hermandad Exenta de Empleados de No Docentes.

A pesar de que no hubo ningún incidente durante la noche de ayer, alrededor de 12 agentes de la Policía pasaron por el recinto. Incluso, una patrulla con seis policías presuntamente entró sin autorización, contaron varios estudiantes que pernoctaron en la entrada del estacionamiento.

El paro indefinido inició ayer, miércoles, a las 7:00 a.m., con la participación de un centenar de estudiantes y profesores de las seis escuelas del RCM. Es en horas de la mañana cuando mayor concentración hay en la zona, ya que estudiantes visitan la carpa antes de acudir a sus labores médicas en sus residencias en el Centro Médico.

“La mayor concentración siempre se verá en la mañana, antes de que los estudiantes, residentes y facultad tengan que entrar a sus responsabilidades clínicas, pero nos mantenemos en turnos para que, mientras haya alguien atendiendo pacientes, haya alguien en la línea de piquete siempre tomando tiempo de descanso”, expresó Torres Rodríguez.

En el paro, ha estado participando la estudiante de tercer año de Medicina Gabriela Arroyo González. Su padre, el fisiatra Miguel Arroyo Ramos, resultó herido de bala, en 2015, mientras participaba de una competencia Ironman, en San Juan. La vida de su progenitor fue salvada gracias a que fue llevado al centro de trauma del RCM, por lo que, para ella, la acreditación de la institución es muy significativa.

“En aquel momento, él fue traído en una motocicleta a Centro Médico, porque sabíamos que ese era el centro de trauma donde mejor se maneja ese tipo de situación. Gracias a Dios, todo salió bien, pero en aquel momento se desconocía. Así que, si este centro de trauma aquí se escocota, ¿a dónde van a recurrir todas esas personas que sufren ese tipo de situación?”, cuestionó ayer la joven, en el primer día de paro.

González Arroyo destacó que los estudiantes de la Escuela de Medicina de RCM laboran, como residentes, en los hospitales que componen el Centro Médico de Río Piedras. Mientras se preparan para convertirse en médicos especialistas, atienden a pacientes que requieren servicios y brindan un apoyo indispensable para el complejo hospitalario.

“Si esto se escocota, esto no solo nos afecta a nosotros, los estudiantes, que queremos graduarnos y sacar hacia adelante el país, sino que afecta a todos los pacientes. Piensen en todos los meses que tiene que esperar para una cita, eso va a empeorar si se quitan todos estos servicios y se escocota la acreditación”, denunció.

El Movimiento Estudiantil del RCM convocó un pleno para horas de la tarde.