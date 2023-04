“Mami está muy ocupada”. “Llegan cansados de trabajar”. “Están en el teléfono”.

Estas son algunas de las frases que, según la maestra Milly Reyes, expresan los estudiantes para excusar la falta de participación de sus padres en los eventos académicos.

En los pasados años, la exigencia para progenitores o encargados de los alumnos del sistema de educación pública del país era buscar las evaluaciones de sus niños en el plantel escolar de manera presencial, cada 10 semanas. Ahora, con el avance de la tecnología y desde eventos como la pandemia por el COVID-19, los adultos no tienen la obligación de llegar a la escuela, sino que pueden ver las notas a través de una cuenta, creada previamente, en el Sistema de Información Estudiantil (SIE) del Departamento de Educación (DE). El portal es el espacio virtual donde, también, los padres solicitan la matrícula y donde pueden conocer el progreso de sus hijos examen tras examen.

Aunque el sistema en línea se habilitó hace poco más de cuatro años, en este curso escolar (2022-2023) se implementó una política pública dentro de Educación, que obliga a la agencia a someter las evaluaciones de los estudiantes en la plataforma y notificar a los padres de dicho progreso a través del correo electrónico ya registrado en el SIE.

“Cuando nosotros decimos que hay un recogido de nota es ‘entre comillas’ porque este año, por política pública, se estableció que las notas se van a enviar por correo electrónico, así que quien básicamente llega a la escuela es el padre o encargado que tenga dificultad con el progreso que recibió”, explicó la directora de la Oficina de la Región Educativa (ORE) de Humacao, Evelyn del Moral Rosario.

Del Moral Rosario aseguró que Educación recibe una notificación de que las notas fueron enviadas. No obstante, al momento, no hay manera de constatar que el padre o encargado consultó las evaluaciones.

“De que el papá tenga que contestar que las recibió, pues eso no es así”, dijo. Según el calendario escolar 2022-23, el Informe de Progreso Académico se envía por correo electrónico los días 20 de octubre, 12 de enero, 23 de marzo y 5 de junio, mientras las escuelas deben recibir en la mañana de cada día siguiente -correspondiente a esas fechas- a madres, padres y encargados que deseen ser orientados sobre el progreso académico de sus hijos.

Sin embargo, a la maestra Milly Reyes, quien labora en la escuela superior Fernando Callejo, de Manatí, le tomó por sorpresa que ninguno de los padres de sus 26 estudiantes de educación especial llegara a la escuela para recoger las notas de las primeras 10 semanas del segundo semestre académico, es decir, el pasado 24 de marzo.

La frustración de Reyes, plasmada en una publicación que compartió en sus redes sociales, recibió miles de comentarios y compartidas.

“Yo creí que esta vez iba a recibir más padres porque hay estudiantes que son posibles fracasos, que he visto sus cambios de conductas drásticos y pues pensé que los padres veían lo mismo que yo”, compartió la docente en entrevista con El Nuevo Día, quien atribuyó la ausencia de los adultos a “una falta de responsabilidad y compromiso”.

El lado no tan bueno de la tecnología

Reyes opinó que, aunque reconoce que la era del internet no se detiene y las evaluaciones llegan al correo electrónico de los padres, “la tecnología no te releva de tu rol como mamá o papá, siempre voy a querer saber cómo mi hijo va en las clases”.

“La plataforma (SIE) viene a cubrir la falta de responsabilidad de muchos padres que no asisten a la escuela ni actividades académicas ni extracurriculares. Esta plataforma establece como quien dice un puente entre el padre y el maestro”, expresó, por su parte, el secretario general de la Asociación de Maestros, Local Sindical, Ángel Pérez.

Pérez indicó que Educación hace disponible el calendario académico desde principios de agosto para que, con antelación, los padres separen las cuatro fechas pautadas para las entregas de evaluaciones.

“Si yo soy un padre responsable, aunque mi hijo tenga todas A yo quiero saber cómo está su conducta, la interacción social, cómo se comporta con los maestros y personal, cosas que nos deben preocupar desde que son chiquitos hasta duodécimo”, mencionó a este diario el también maestro en la escuela José Pagán de Jesús, en Vega Alta.

De otro lado, la maestra de educación especial reconoció que el portal hace accesible las notas, pero no refleja los posibles cambios emocionales de los alumnos, temas que podrían abordarse en un diálogo entre maestros y progenitores.

“En el caso de los estudiantes de educación especial, ellos muestran cambios constantes y el papel te dirá como va en las clases, pero no te va a decir como es su conducta, por eso esperaba asistencia perfecta o buena. Yo tengo estudiantes de excelentes notas, pero han tenido cambios fuertes”, contó la maestra, quien aseguró que ha tenido intentos fructuosos para expresarle a los encargados la situación de cada menor.

En contraste, la directora de la ORE en Humacao aseguró que en la mayoría de las escuelas elementales a su cargo los padres llegaron.

“Algunos fueron por aprovechamiento académico y otros por la rutina de asistir por tener comunicación con el maestro. Yo tengo dos escuelas totalmente de educación especial y en ambas asistieron en su gran mayoría. Esa situación (de la ausencia de los padres) yo no la tuve”, relató.

Este medio intentó conseguir una reacción del DE sobre la entrega de notas en las escuelas, pero al momento de publicación de esta nota, no se logró una respuesta.

“No hay excusas”

Aparte de los días de entrega de evaluaciones, el profesor Pérez exhortó a los padres a que agenden reuniones con los profesores.

“No hay excusas para que los padres cumplan con su trabajo. Con mucho respeto, el padre debe preguntarle al maestro cómo se puede envolver en la vida académica de su hijo, para que quizás no saque A, pero saque B o C, o pueda subir las notas y que no esté en fracaso y deficiencia”, aseveró el educador.

Añadió que en múltiples instancias, ante la ausencia de los adultos, los jóvenes terminan como desertores escolares sin necesidad.

“Ellos no ven un apoyo en las casas. Todos somos distintos y aprendemos de formas diferentes, pero si tienen apoyo moral y de ejecución vamos a tener mejores estudiantes en el sistema”, aseguró el secretario general de la Asociación de Maestros, Local Sindical.

“Estamos aquí para ayudar porque entendemos lo que pasan, somos padres y madres también, pero es un trabajo en equipo. Yo como maestra no puedo hacer mi trabajo bien si el papá no está conmigo y papá se le hace difícil el trabajo académico si no tienen al maestro”, puntualizó la pedagoga de décimo grado.