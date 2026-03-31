Gala benéfica en San Germán recauda fondos para niños del Hogar Portal de Amor

La sororidad Mu Alpha Phi celebró la gala benéfica “The Garden Gala: A Night in Tuscany” para canalizar recursos a favor de los niños del Hogar Portal de Amor, en lo que fue una actividad que combinó elementos culturales y de confraternización.

El evento, realizado en Terrazas de Luna en San Germán, reunió a integrantes de la organización, invitados, colaboradores y miembros de la junta del Hogar Portal de Amor, y sirvió como plataforma para visibilizar el trabajo que realiza la entidad en beneficio de menores en situaciones de vulnerabilidad en Puerto Rico.

El componente protocolar estuvo a cargo de la licenciada María del Pilar Fas, e incluyó la entrega de una artesanía como reconocimiento a la aportación del hogar en favor de la niñez.

“Este tipo de iniciativas reflejan el compromiso sostenido de la Sororidad Mu Alpha Phi con las comunidades a las que servimos. Más allá de un evento, representa la capacidad de nuestras sororas de organizarse, generar impacto y respaldar causas que atienden necesidades reales en Puerto Rico”, expresó Annette Pérez Luna, presidenta de la sororidad Mu Alpha Phi, en declaraciones escritas.

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Por su parte, la presidenta de la Zona Delta, Lilybeth Pérez, destacó el impacto directo de la iniciativa. “Esta gala permitió traducir el trabajo colectivo en apoyo directo para los niños del Hogar Portal de Amor. Es una manera de aportar, desde la acción, a una causa que requiere atención continua”, indicó.

La actividad incluyó una oferta gastronómica desarrollada por integrantes de la organización y colaboradores, así como presentaciones musicales en vivo integradas a la experiencia del evento.

Esta segunda edición forma parte de las iniciativas que impulsa la sororidad Mu Alpha Phi dirigidas a respaldar proyectos comunitarios y atender necesidades sociales en Puerto Rico.