El destituido presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, aseguró este lunes que la Junta de Gobierno de la institución no le ha concedido una reunión sobre la transición de la presidencia.

Haddock, quien se mostró preocupado por la asignación de fondos federales a la universidad, estará hasta el 31 de julio en el puesto.

“Mi enfoque ahora mismo es el futuro de la universidad porque la Junta de Gobierno no me ha dado una audiencia para la transición, de hecho, me la han negado. Por lo tanto, me preocupan los fondos federales”, aseguró en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

“No me dan explicación, no me dan razones. Mi preocupación es el futuro de la universidad. Hay $1,300 millones que se me ha dado a mi la responsabilidad a mi como monitor federal y no veo un plan, al menos no se me ha informado, de cómo van a atender esos $1,300 millones que incluye asistencia económica para los estudiantes, contratos de empleados docentes y no docentes y otros gastos operacionales”, añadió.

Sobre cuáles fueron las razones para su destitución, Haddock sostuvo que las desconoce. No obstante, su salida se produce luego de meses en los que la UPR enfrentó limitaciones presupuestarias y problemas con acreditaciones de programas del Recinto de Ciencias Médicas (RCM).

“Eso es una buena pregunta porque hasta el momento no tengo unas razones específicas que se me han dado. Yo tengo dos evaluaciones positivas, las únicas que se me han hecho. El presidente de la Junta de Gobierno (Emilio Colón), pocos días antes de la destitución me había asegurado que mi ejecutoria era satisfactoria y que mi puesto estaba seguro. Al día de hoy, las razones que me han dado no justifican que haya sido no solamente la destitución, sino que haya sido de una manera tan atropellada y tan acelerada. No se justifica”, indicó.

El presidente sostuvo que su contrato con la UPR tenía una duración de cinco años, de los cuales se habían cumplido tres. Ante eso, dijo que evalúa posibles acciones legales.

“Yo tenía un contrato que es válido y que ellos han ignorado”, dijo.

La destitución de Haddock fue confirmada el pasado 8 de julio por la Junta de Gobierno, cuyos miembros votaron de forma unánime a favor de su salida.

“Estamos agradecidos por los servicios prestados por el doctor Haddock durante un periodo en el que la Universidad ha enfrentado múltiples desafíos fiscales y operacionales. Con el arduo trabajo conjunto del equipo de presidencia y de la Junta de Gobierno, la institución ha cumplido con un número sustancial de sus metas en cuanto a eficiencias y ajustes en su operación, según han sido trazados en el plan fiscal”, indicó en ese momento el presidente de la Junta de Gobierno, el ingeniero Emilio Colón Beltrán, en declaraciones escritas.

“Reconocemos que no hay una satisfacción total con relación al desempeño en ciertos renglones de supervisión, administración y ejecución en algunas áreas muy particulares y que también han sido objeto de preocupación para la Junta de Gobierno y la comunidad universitaria. El cuerpo rector entiende oportuno gestionar un cambio de mando para atender los próximos retos y llevar a término los planes que se han delineado para la institución”, añadió.