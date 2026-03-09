Opinión
Justicia continuará con investigación preliminar relacionada con la secretaria de la Vivienda

La agencia solicitó 90 días al Panel sobre el FEI para seguir con la pesquisa

9 de marzo de 2026 - 2:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El referido contra la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez (en la foto), fue presentado por los representantes Ramón Torres Cruz y Swanny E. Vargas Laureano. (Xavier Araújo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Departamento de Justicia notificó este lunes al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) que continuará con la investigación preliminar relacionada con la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.

En un comunicado de prensa, la agencia indicó que la pesquisa surge de un referido presentado por los representantes Ramón Torres Cruz y Swanny E. Vargas Laureano.

La División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) evaluó la declaración jurada presentada junto con el referido, determinando la necesidad de recopilar prueba documental y testifical adicional a los efectos de poder evaluar responsablemente lo alegado y determinar si ello podría constituir o no posibles delitos contra la función pública.

Mientras, Justicia explicó que el inicio de esta etapa investigativa no constituye una determinación sobre la comisión de delito alguno, sino que responde a su “deber ministerial de evaluar responsable y cabalmente información bajo juramento relacionada con posibles violaciones a la ley”.

El referido fue recibido en el Departamento de Justicia el pasado 12 de febrero de 2026, solicitando investigar “alegadas irregularidades en centros de inspección de vehículos de motor regulados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, así como la presunta intervención de la funcionaria”.

Detalló que, conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 2-1988, el Departamento de Justicia solicitó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) durante la mañana de hoy, un término de noventa (90) días para llevar a cabo la investigación preliminar.

Culminada dicha investigación preliminar, se determinará si se recomienda o no a la OPFEI la designación de un Fiscal Especial Independiente para la evaluación del Informe que se le someta por el Departamento de Justicia relacionado al caso.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
