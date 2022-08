La investigación preliminar que el Departamento de Justicia conduce sobre el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y los representantes de distrito Juan Oscar Morales y Jorge “Georgie” Navarro, todos del Partido Nuevo Progresista (PNP), continúa su curso luego de completado el término inicial de 90 días que la ley le concede para completarla.

En una comunicación escrita, la agencia se limitó a indicar que la pesquisa seguía abierta, sin precisar si el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) le había otorgado una prórroga. Por separado, un portavoz del PFEI confirmó que, conforme a la Ley 2-1988, se le había concedido a Justicia una prórroga de 90 días que se extendería hasta noviembre.

“El Departamento de Justicia se encuentra trabajando dentro del término establecido por virtud de ley”, expresó por escrito el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

Emanuelli anunció el inicio de la investigación del 12 de mayo pasado, por lo que el término inicial de 90 días para completarla se habría cumplido el 10 de agosto.

Romero afirmó este martes que no ha recibido comunicación del Departamento de Justicia sobre la investigación preliminar que la agencia comenzó en su contra hace tres meses.

La investigación, que lleva a cabo la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, se produjo tras un referido de los excandidatos a la alcaldía capitalina Manuel Natal, del Movimiento Victoria Ciudadana; Rossana López León, del Partido Popular Democrático (PPD); y Adrián González Costa, del Partido Independentista Puertorriqueño.

El referido contra los tres funcionarios se relaciona con unos trabajos de asfalto que realizó la compañía J.R. Asphalt, presuntamente de manera gratuita, en varios distritos de la capital desde 2019. Romero, en aquel entonces senador por San Juan, habría coordinado las labores de ‘bacheo’ junto a sus correligionarios novoprogresistas Morales y Navarro, representantes por los distritos 3 y 5, respectivamente.

La investigación, por lo tanto, se centraría en determinar si los trabajos de J.R. Asphalt constituyeron donativos electorales ilegales a los tres funcionarios electos. Los dos socios de J.R. Asphalt, Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas, se declararon culpables posteriormente a nivel federal por esquemas de sobornos a alcaldes y funcionarios municipales del PNP y el PPD.

“Yo no he recibido nada. Obviamente eso está elevado al Departamento de Justicia y más allá de las expresiones que hice previo a que Justicia notificara la investigación no tengo más que añadir”, dijo Romero tras inaugurar un laboratorio clínico enfocado en brindar servicios a pacientes de VIH-SIDA.

¿Se le ha citado en algún momento como parte de la pesquisa?, le preguntó este medio.

“No vamos a comentar sobre eso. Si quieres, dirige la pregunta a Justicia que son los que están llevando el proceso”, se limitó a responder el ejecutivo municipal.

Tras completar sus investigaciones preliminares, Justicia debe remitir los resultados al PFEI, junto a la recomendación de si debe o no asignarse un fiscal especial independiente que conduzca una pesquisa en su fondo. El PFEI, tras evaluar el informe de Justicia, determina si asigna un fiscal especial, con independencia de criterio respecto a la recomendación que le someta la agencia.

Romero repetidamente ha negado que las obras que realizara J.R. Asphalt en varias calles municipales se trataran de donativos políticos, afirmando que el asfalto utilizado era producto de “sobrantes” que tenía la empresa, y que su oficina senatorial se limitaba a coordinar los trabajos. En aquel entonces, Carmen Yulín Cruz, del PPD, fungía como alcaldesa de la capital.

Bajo la Ley 222 de Financiamiento de Campañas, las entidades jurídicas, como J.R. Asphalt, tienen impedido realizar donativos políticos a los comités autorizados por los candidatos a puestos electivos.