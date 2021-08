La Junta de Directores del condominio Sol y Playa acordó hoy, viernes, con el Municipio de Rincón y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) colocar, como medida provisional, una verja para evitar que más tortugas queden atrapadas nuevamente en los predios de la construcción.

Esta medida será una de carácter temporal, mientras se dilucidan los méritos de la controversia sobre la presunta ilegalidad de la construcción y el deslinde de la zona marítimo-terrestre en los tribunales. Se supone que los biólogos del DRNA recomienden dónde específicamente se colocará la verja.

Las labores de construcción permanecerán detenidas hasta tanto el tribunal o la Junta de Planificación determinen otra cosa, estipularon las partes.

“La orden de cese y desistimiento requiere de medidas cautelares, para proteger las especies. Esta orden está limitada a fuera del área de construcción y no imputa violaciones, en este momento, al condominio por sus fines proteccionistas y no punitivos”, leyó el abogado contratado por el DRNA, Manuel Arroyo Ramos, durante la vista que se celebró de forma virtual y para la cual la agencia no proveyó enlace a la prensa ni al público general.

El acuerdo se alcanzó mediante una llamada de conferencia entre las partes, minutos antes de la vista administrativa.

Los representantes legales acogieron, además, las recomendaciones para que las manifestaciones se realicen de día, para no afectar la anidación y eclosión de las tortugas que ocurre en horas de la noche. “Cualquier persona que esté de noche allí, deberá hacerlo a oscuras o utilizar luces rojas”, indicó Arroyo Ramos.

En un aparte con El Nuevo Día, uno de los abogados del municipio de Rincón, Humberto Berríos Ortiz, explicó que llegaron al pacto en torno a la verja, pues entendían que “era el acuerdo más beneficioso para la tortuga e inmediato para evitar la controversia”.

“Aquí no estamos adjudicando deslinde ni dónde va la verja permanente. Solo se determinó tapar las varillas que hay allí y la verja (en cemento) que está a mitad, para que la tortuga no logre entrar a la construcción que está detenida”, expresó Berríos Ortiz.

La vista a fondo para dilucidar la impugnación del deslinde de la zona marítimo-terrestre está pautada para el 20 de agosto. El próximo lunes, las partes se reunirán para discutir la prueba y los testigos.

El abogado Pedro Ortiz Álvarez, en representación del Municipio, llamó la atención a que se hablen sobre medidas para contener la actividad de libre expresión, pero sin querella sobre ese particular ni citar a las partes afectadas o concernidas. Sus comentarios fueron interrumpidos por el oficial examinador, Luis González Ortiz.

González Ortiz también le denegó la solicitud de intervención al titular del apartamento en Sol y Playa, José Barea, aludiendo a que su interés estaba representando por el DRNA. Barea fue quien presentó la solicitud de impugnación del deslinde ante el DRNA y también presentó querellas ante la JP y el Departamento de Asuntos al Consumidor (Daco) respectivamente.

La abogada del condominio, Shirley Vokac, expresó durante la vista la postura de su cliente de que el área de la construcción no podía ser catalogado como hábitat de especies en peligro de extinción por haber sido previamente urbanizado. Su moción para solicitar la desestimación de la orden no se atendió durante la vista.

“Insuficiente”, según restaurador ecológico

Por su parte, el doctor en Biología Marina con certificación de restaurador ecológico de la Sociedad internacional de Restauración Ecológica, Robert Mayer Arzuaga, comentó -en entrevista con El Nuevo Día- que ese hábitat ya está impactado por la construcción que se inició allí. “Ahí no le conviene a ninguna tortuga anidar. Lo que están haciendo es una medida para hacer la construcción menos dañina para que no vayan a caer en el hueco, pero ya el hábitat está impactado”, reiteró.

Mayer catalogó como un disparate seguir considerando la posibilidad de construir ahí, pues a su juicio “va en contra de la razón, la ciencia y los datos y más aún la tendencia, en otros países, de ajustarse a la crisis climática”.

“Están reduciendo el hábitat de las tortugas marinas cada vez más. En Rincón, ya casi no hay arena para ellas anidar, además que están poniendo en riesgo la vida de las personas que viven allí con la construcción costera”, explicó el también director del Centro de Conservación y Restauración Ecológica, de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Aguadilla.

De hecho, Mayer contó que ese programa lleva monitoreando la actividad de las tortugas marinas en el oeste desde 2008. La playa Los Almendros, en controversia, ha sido monitoreada por sus voluntarios y empleados desde hace ya varios años, incluso previo a la destrucción de la piscina del condominio a consecuencia de los vientos y marejadas del huracán María.

“Las tortugas allí se desorientaban y terminaban en la piscina. Los titulares a veces no dejaban a los voluntarios entrar a rescatarlas. Se perdían cientos de tortugas, que caían a la piscina”, contó al tiempo que pidió una moratoria de las construcciones en la costa.