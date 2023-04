Con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), LUMA Energy espera completar el martes una serie de mejoras en la subestación El Conquistador, en Trujillo Alto, con el objetivo de aumentar la confiabilidad del servicio que reciben cerca de 20,000 clientes comerciales y residenciales.

El proyecto forma parte de su “Iniciativa de Modernización de Subestaciones”, cuya primera fase impactará –en total– 11 instalaciones este año.

El Conquistador se sumará a la subestación de Naguabo, donde las obras culminaron en marzo. En las subestaciones de Sabana Llana (Carolina) y Monacillo (San Juan), los trabajos ya comenzaron, mientras que, en Río Grande Estates, Vieques y Culebra, están en agenda para los próximos meses.

Las demás subestaciones –instalaciones que alimentan a clientes residenciales y comerciales– que se modernizarán este año son Aguirre (Salinas), Añasco, Cataño, Mora (Isabela) y Venezuela (San Juan).

“Comenzamos hace cinco meses este proyecto de modernización”, dijo Shay Bahramirad, vicepresidenta sénior de ingeniería, manejo de activos y programas de capital de LUMA, sobre los trabajos en El Conquistador.

Informó que, para esta obra en particular, un transformador obsoleto de 44 megavatios fue reemplazado por un equipo más moderno. Además, se hizo limpieza de vegetación, se reemplazaron postes que transportan líneas de transmisión y se sustituyeron otros equipos de alto voltaje que energizan la cercana subestación de Encantada.

Directivos de LUMA Energy. (Ramón “Tonito” Zayas)

Según Bahramirad, las obras en las 11 subestaciones serán posible gracias a una inversión de $101 millones de FEMA. De las mejoras realizadas en El Conquistador, se benefician aproximadamente 20,000 clientes comerciales y residenciales de Trujillo Alto y el sur de San Juan, los cuales se alimentan de la subestación.

“Esto es un trabajo esencial que se debió realizar hace mucho tiempo”, señaló, por su parte, Juan Rodríguez, vicepresidente de programas de capital de LUMA.

“Esta subestación se va a hacer nueva”, agregó, en referencia a cómo terminará la subestación El Conquistador.

En general, dijo Rodríguez, se anticipa que, con las mejoras, la confiabilidad del servicio aumente un 28%.

Entretanto, Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), resaltó que el rol de esta dependencia –encargada de desembolsar los fondos que obliga FEMA tras inspeccionar los proyectos reclamados– es, precisamente, velar que se utilicen correctamente.

“La gente se pregunta dónde están las obras de reconstrucción. Aquí están. Usualmente, la gente no los ve, pero el hecho de que no se vea no significa que no están ocurriendo”, sostuvo.

De acuerdo con el alcalde de Trujillo Alto, Pedro Rodríguez, las interrupciones del servicio eléctrico en el área cercana a la subestación El Conquistador y comunidades limítrofes son comunes. “Se ha sentido mucho las fallas en el área (con la modernización de la subestación)”, arguyó, al comentar que, recientemente, una avería se extendió dos días.

Limpieza y desganche

Mientras, directivos de LUMA no pudieron ofrecer ayer detalles sobre los trabajos de limpieza y desganche de vegetación en torno a las líneas eléctricas, ni si habían sido suspendidos, como ha trascendido públicamente.

Los directivos del consorcio indicaron que hay unas 500 personas asignadas a estos trabajos en varios municipios, entre los que mencionaron Aguas Buenas, Ciales y San Juan. Agregaron que ya se han trabajado unas 1,300 millas de líneas eléctricas. Y, aunque confirmaron que hay 34,000 millas de tendido en la isla, no dijeron cuánto de eso necesita limpieza.

Bahramirad anticipó que LUMA publicará una solicitud de propuestas para ampliar los trabajos de limpieza y desganche, que se extenderían por tres años.

“Esto es un problema histórico. Año tras año, se dejaba (sin utilizar) ese dinero del Plan de Manejo de Vegetación”, comentó, por su parte, Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.