Once embalses registran descensos en sus niveles de agua

En medio de los efectos de la sequía, 11 de los 19 embalses con reservas de agua en Puerto Rico registraron descensos hoy, lunes, en sus niveles de agua.

De acuerdo con las estadísticas que comparte diariamente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la represa Carraízo es la que se encuentra en peor posición, una semana después de que cayera en el nivel de “ajustes operacionales.

Carraízo amaneció hoy con una lectura de 37.82 metros, lo que representa una nueva baja de seis centímetros.

Gráfica de la AAA con información de los niveles en los embalses para hoy, 3 de agosto de 2026. (Captura)

Entre el 27 de julio y hoy, 3 de agosto, Carraízo ha perdido 60 centímetros, quedando a 83 de caer en el nivel de “control”.

Mientras, el embalse de Cidra también permanece en “ajustes operacionales”, desde ayer, domingo. Tras perder un centímetro, amaneciendo hoy con 400.19 metros.

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Sin embargo, el embalse que más bajó para hoy fue La Plata. Aunque se mantiene en nivel de “observación”, perdió nueve centímetros para quedar en 46.89 metros.

1 / 12 | En imágenes: así luce Carraízo tras caer en clasificación de “ajustes operacionales”. El embalse Carraízo amaneció este lunes con una lectura de 38.43 metros, suficiente para entrar en el nivel de ajustes operacionales, según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. - Xavier Araújo 1 / 12 En imágenes: así luce Carraízo tras caer en clasificación de “ajustes operacionales” El embalse Carraízo amaneció este lunes con una lectura de 38.43 metros, suficiente para entrar en el nivel de ajustes operacionales, según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Xavier Araújo Compartir

Los otros embalses en nivel de “observación” son Río Blanco, Fajardo, Matrullas, Guayabal y Loco.

De acuerdo con la AAA, también hubo bajas en Toa Vaca, Lucchetti, Dos Bocas y Cerrillos.