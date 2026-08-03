Once embalses registran descensos en sus niveles de agua
Por la sequía, la represa Carraízo volvió a perder seis centímetros
3 de agosto de 2026 - 1:42 PM
3 de agosto de 2026 - 1:42 PM
En medio de los efectos de la sequía, 11 de los 19 embalses con reservas de agua en Puerto Rico registraron descensos hoy, lunes, en sus niveles de agua.
De acuerdo con las estadísticas que comparte diariamente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la represa Carraízo es la que se encuentra en peor posición, una semana después de que cayera en el nivel de “ajustes operacionales.
Carraízo amaneció hoy con una lectura de 37.82 metros, lo que representa una nueva baja de seis centímetros.
Entre el 27 de julio y hoy, 3 de agosto, Carraízo ha perdido 60 centímetros, quedando a 83 de caer en el nivel de “control”.
Mientras, el embalse de Cidra también permanece en “ajustes operacionales”, desde ayer, domingo. Tras perder un centímetro, amaneciendo hoy con 400.19 metros.
Sin embargo, el embalse que más bajó para hoy fue La Plata. Aunque se mantiene en nivel de “observación”, perdió nueve centímetros para quedar en 46.89 metros.
Los otros embalses en nivel de “observación” son Río Blanco, Fajardo, Matrullas, Guayabal y Loco.
De acuerdo con la AAA, también hubo bajas en Toa Vaca, Lucchetti, Dos Bocas y Cerrillos.
Hasta el momento, el embalse Guineo en Orocovis se mantiene en nivel de “desborde”.
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