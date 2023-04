El Departamento de la Familia (DF) reveló hoy, jueves, una nueva versión sobre la menor que nació prematuramente en el Hospital Wilma Vázquez de Vega Baja y que en un principio se informó que había sido abandonada.

Según la secretaria del DF, Ciení Rodríguez Troche, los padres de la bebé explicaron que la menor no fue abandonada, sino que por el contrario estuvo acompañada por ellos en el hospital hasta ayer, miércoles, cuando ambos regresaron a Nueva York -donde residen- para atender asuntos personales. La identidad ni nacionalidad de los padres ha sido divulgada.

La determinación de regresar, narró la secretaria según la versión de la familia, estaba basada en que la abuela de la bebé se quedaría en Puerto Rico con la niña hasta que fuera dada de alta para luego regresar juntas a Estados Unidos.

“La preocupación del hospital es que eso no puede ser un acuerdo verbal entre mamá y abuela… no sabemos hasta qué punto se le notificó al personal del hospital”, explicó Rodríguez Troche, quien añadió que no podía considerar el caso en estos momentos como un ‘abandono’”, pues la agencia mantiene contacto con la familia. “Pero tampoco podemos decirte que no pudiera haber otras acciones o negligencias” aseveró la secretaria.

“Ahora mismo yo no estoy en posición de decir ‘nosotros vamos a asumir la custodia de la menor’ o ‘nosotros no la vamos a asumir’. En estos momentos nosotros estamos levantando una investigación por la cual determinaremos si asumimos o no asumimos custodia”, informó Rodríguez Troche además por vía telefónica.

La Ley Núm. 246-2011, conocida como la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” tipifica la negligencia como “un tipo de maltrato que consiste en no cumplir con la obligación de proveerle a las personas menores de edad de manera adecuada los alimentos, ropa, albergue, educación, atención a su salud, poca supervisión, no visitar al o a la menor, entre otros”.

Para poder atender la situación, el DF activó un proceso de “emergencia social que es básicamente cuando ocurren estos casos imprevistos donde el menor no está en peligro inminente, pero que, si no actuamos, pudiera ocurrir algo”, explicó la secretaria.

Como parte de esta investigación, el DF se pondrá en contacto con la dependencia gubernamental encargada del bienestar de los niños en el estado de Nueva York para que lleven a cabo una evaluación del ambiente familiar, el hogar y la condición mental de los familiares que residen en el lugar al que se dirigiría la menor si fuese puesta bajo la custodia de su abuela, quien “continúa en el panorama”, según la secretaria.

Durante el día miércoles, personal de la administración del hospital denunció que la menor de edad fue abandonada por sus padres de quienes no se sabía el paradero hasta el día de hoy. El hospital alertó al DF que envió, por su parte, a trabajadores sociales para investigar la situación.

Mientras tanto, la secretaria aseguró que la menor continúa recibiendo atención médica por parte del personal del hospital y se encuentra en un buen estado de salud. Según la información que recibieron, la bebé nació con 35 semanas.