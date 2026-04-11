Reabre la boutique del programa “San Juan Te Viste Pa’l Prom”

La primera dama de la capital, Maritere González, anunció la reapertura de la boutique del programa “San Juan Te Viste Pa’l Prom”, dando inicio a la fase de servicio directo a estudiantes tras una exitosa convocatoria de donaciones que logró una participación histórica de la ciudadanía.

Con la reapertura, el programa comienza a impactar directamente a jóvenes sanjuaneros que celebran su graduación, brindándoles acceso a vestimenta formal libre de costo.

“Esta reapertura representa el resultado de un esfuerzo colectivo que comenzó con la generosidad de nuestra gente y que hoy se traduce en oportunidades reales para nuestros jóvenes. Cada donación recibida se convierte en una experiencia digna para un estudiante que merece celebrar este momento tan importante de su vida”, dijo González, vía comunicado de prensa.

Como parte de la actividad de reapertura –el viernes–, se llevó a cabo una pasarela en la que participaron estudiantes de cuarto año de la escuela José Celso Barbosa, quienes desfilarán modelando algunos de los atuendos disponibles en la boutique. Esta iniciativa buscó resaltar la experiencia del programa y brindar un espacio de protagonismo a los jóvenes beneficiados.

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La boutique, ubicada en el segundo piso del Coliseo Roberto Clemente, fue acondicionada para ofrecer una experiencia organizada, accesible y respetuosa, donde los estudiantes podrán seleccionar su atuendo en un ambiente adecuado y pensado para ellos.

A partir de esta fase, los estudiantes comenzarán a asistir mediante citas coordinadas, luego de completar el proceso de solicitud en sus respectivas escuelas públicas de San Juan. Las citas serán de lunes a viernes, en horario de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

El espacio cuenta con una amplia variedad de vestidos de gala, trajes, zapatos y accesorios, todos disponibles libre de costo para estudiantes residentes o que cursen estudios en la capital.

“Este programa es reflejo del compromiso y la solidaridad de nuestra ciudad. Gracias a la participación de ciudadanos, diseñadores y comercios, hoy podemos abrir nuestras puertas y ofrecer una experiencia que va más allá de un atuendo, se trata de dignidad, autoestima y celebración”, añadió González.

Al concluir la pasarela, los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer la boutique y conocer de primera mano los espacios y alternativas disponibles para los estudiantes que formarán parte del programa.