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Registran temblor de magnitud 3.57 al noreste de Puerto Rico

No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes

31 de marzo de 2026 - 5:51 PM

Updated At

Actualizado el 31 de marzo de 2026 - 5:58 PM

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Un temblor de magnitud 3.57 se registró esta tarde a eso de las 5:32 p.m., hora local, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal. (Agencia EFE)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un temblor de magnitud 3.57 se registró en la tarde del martes a eso de las 5:32 p.m., hora local, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.

RELACIONADAS

Tras el movimiento telúrico, no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

El informe sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 149 kilómetros al oeste-noroeste de San Juan, a una profundidad de 39 kilómetros.

La Red Sísmica además colocó el epicentro en la latitud 19.073 y longitud -64.887.

Epicentro del temblor.
Epicentro del temblor. (captura de pantalla)
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Breaking NewsTemblores en Puerto Rico
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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