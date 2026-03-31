Registran temblor de magnitud 3.57 al noreste de Puerto Rico
No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes
31 de marzo de 2026 - 5:51 PM
Actualizado el 31 de marzo de 2026 - 5:58 PM
31 de marzo de 2026 - 5:51 PM
Actualizado el 31 de marzo de 2026 - 5:58 PM
Un temblor de magnitud 3.57 se registró en la tarde del martes a eso de las 5:32 p.m., hora local, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.
Tras el movimiento telúrico, no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.
El informe sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 149 kilómetros al oeste-noroeste de San Juan, a una profundidad de 39 kilómetros.
La Red Sísmica además colocó el epicentro en la latitud 19.073 y longitud -64.887.
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