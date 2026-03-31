Registran temblor de magnitud 3.57 al noreste de Puerto Rico

Un temblor de magnitud 3.57 se registró en la tarde del martes a eso de las 5:32 p.m., hora local, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.

Tras el movimiento telúrico, no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

El informe sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 149 kilómetros al oeste-noroeste de San Juan, a una profundidad de 39 kilómetros.

La Red Sísmica además colocó el epicentro en la latitud 19.073 y longitud -64.887.