Un nuevo “disturbio” en la red de transmisión que administra LUMA Energy provocó que la planta de la cogeneradora privada AES Puerto Rico, en Guayama, saliera de servicio a eso de las 11:10 a.m., lo que representó una pérdida automática de un 25% de la generación eléctrica que se produce en la isla, confirmó la compañía a El Nuevo Día.

El evento implicó que dejaran de operar -por efecto de autoprotección- las unidades 1 y 2 (de generación vía térmica), así como la unidad Ilumina (de generación vía solar) que generan, entre las tres, 534 megavatios (MW) o el 25% de la electricidad en Puerto Rico, precisó el director de comunicaciones de AES, Samuel Arroyo Arzuaga.

Aunque LUMA Energy no ha provisto detalles de por qué ocurrió la situación y cuán grave fue, su portal mostró a las 11:25 a.m. que el número de clientes sin servicio eléctrico era 215,730 y la mayoría estaban concentrados en las regiones de Carolina, Caguas y San Juan. No obstante, a las 12:52 p.m. la cifra se colocó en 83,984.

Una fuente de este diario explicó que el evento ocurrió porque la línea #50700 -que transmite 230,000 voltios (kv) y es manejada por LUMA- se disparó (salió de servicio tras sobrecarga eléctrica).

La Autoridad de Energía Elécrica (AEE) validó, posteriormente, la información mediante una publicación en su cuenta de Twitter.

“En efecto, es el tercer disturbio que pasa en menos de una semana (que afecta la unidad 2 de AES). En este caso, la unidad 1, la 2 y la planta solar, fueron sacadas del sistema; se autoprotegieron con el nuevo evento. Estamos todavía fuera de servicio. No te puedo decir que hay un daño, todavía, porque el protocolo es investigar y primero que todo ponerlas a funcionar lo más pronto posible”, detalló Arroyo Arzuaga vía telefónica.

Por su parte, la AEE informó que, ante la pérdida de generación, puso a operar sus unidades de reserva. Estas instalaciones utilizan combustible más caro, lo que podría verse reflejado, posteriormente, en la factura.

“AEE colocó en servicio unidades de reserva en Aguirre, Mayagüez, Cambalache, Palo Seco, Costa Sur, Jobos, Daguao y Dos Bocas, para mitigar deficiencia en la producción de energía por avería en la línea de 230kv #50700. Ahora unidades de AEE están produciendo el 72% de la demanda”, publicó la agencia en un tuit.

Múltiples mensajes enviados a la redacción de El Nuevo Día dan cuenta de que algunos pueblos afectados fueron Juncos, Gurabo, Guaynabo, Cataño, Trujillo Alto, Luquillo, Las Piedras, entre otros. Además, usuarios en redes sociales, también, reportaron que el apagón afectó a Ponce, Río Grande, Corozal, Yauco, Morovis, Canóvanas, San Sebastián, Dorado, Fajardo, Ciales y Bayamón.

Este medio aguarda por una entrevista con el director de operaciones de LUMA Energy, Gary Soto, para conocer los detalles de lo sucedido.

No obstante, el consorcio envió declaraciones escritas en las que informó que está confrontando “problemas técnicos en líneas de transmisión”.

“Debido a problemas técnicos en líneas de transmisión hoy, los clientes podrían estar experimentando interrupciones de servicio rotativas. Las brigadas de LUMA están respondiendo y trabajando para restablecer el servicio lo más rápido y seguro posible. Para ayudar a reducir la probabilidad de interrupciones rotativas prolongadas durante el día de hoy, exhortamos a todos a conservar energía, especialmente durante las horas pico, desde las 6:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.”, solicitó la compañía.

El pasado viernes, 12 de agosto, se disparó la línea de transmisión #50200 y sacó de servicio a la unidad de generación 2 de AES, y la unidad 2 de la central Aguirre, en Salinas. La unidad #2 de AES tuvo que someterse a reparaciones tras sufrir daños a consecuencia de ese evento.