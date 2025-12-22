Autobús con cerca de 25 pasajeros cae a un abismo en Medellín: autoridades intentan llegar a la zona para socorrer a los heridos

Los accidentes no paran en Colombia, especialmente en esta temporada decembrina. El último se originó en el kilómetro 3 de la vía Santa Elena, en una zona rural de Medellín, Antioquia. Al parecer, un bus con cerca de 25 pasajeros se salió de la vía y cayó al abismo.

Hasta el momento no se reportan personas fallecidas. Lo que se conoce es que el hecho fue producto de un choque entre un bus y un camión, y que hay varios lesionados.

El reporte preliminar habla de cinco personas lesionadas, además de un toro que tuvo que ser sacado del camión involucrado en el siniestro vial.

El caso ya lo está atendiendo la Secretaría de salud y Bomberos de Medellín.

En un video publicado en redes sociales se muestra cómo un camión tomó una curva y, detrás de él, iba un bus intermunicipal que habría perdido el control al girar y se salió del barranco.

La gente que estaba al lado y que presenció el hecho comienza a gritar e intentar ayudar a los pasajeros.

El alcalde Federico Gutiérrez indicó a través de redes que se está atendiendo la emergencia y confirmó que se trató de furgón que quedó volcado sobre la vía y de un bus que se fue al abismo en el que aproximadamente 25 personas estaban al interior del automotor.

El vehículo de transporte intermunicipal involucrado en este siniestro vial pertenece a la empresa Rápido Medellín Rionegro S.A., la cual presta el servicio de transporte de pasajeros en las modalidades especial, intermunicipal y municipal.

“Prestamos el servicio público de transporte desde la ciudad de Medellín hacia el municipio de Rionegro, el Aeropuerto Internacional José María Córdoba y viceversa, e igualmente atiende rutas municipales (Urbanas y Veredales)”, dice la empresa en su página web.

Las autoridades indicaron que por este caso la vía permanece cerrada en ambos sentidos.