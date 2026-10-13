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China impone multas por anuncios “vulgares” con insinuaciones sexuales hacia las mujeres

Las autoridades impusieron a una de las empresas anunciantes una multa superior a los $100,000

13 de octubre de 2026 - 9:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Uno de los casos afecta a dos empresas que diseñaron y difundieron un vídeo. (Andy Wong)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las autoridades chinas divulgaron este martes ejemplos de publicidad ilegal, entre ellos anuncios que “cosificaban a mujeres” o recurrían a insinuaciones sexuales, en el marco de una campaña nacional contra contenidos comerciales considerados “vulgares” o “contrarios a las buenas costumbres”.

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La Administración Estatal de Regulación del Mercado informó este martes de esas actuaciones, que incluyeron sanciones impuestas entre febrero y septiembre, según recogió la cadena estatal CCTV.

Uno de los casos afecta a dos empresas que diseñaron y difundieron un vídeo para promocionar un desinfectante para ropa con un mensaje que exigía virginidad a una futura esposa, aunque no al hombre.

El regulador consideró que ese contenido “cosificaba” a las mujeres y vulneraba las disposiciones que prohíben la discriminación por razón de género en la publicidad.

Las autoridades impusieron una multa a una de las empresas anunciantes de 800,000 yuanes (unos 107,000 euros).

En el esprint de 100 metros, un robot humanoide logró un tiempo de 9.39 segundos, superando el récord humano de 9.58 segundos establecido por el atleta jamaicano Bolt en 2009.En salto de altura sin impulso, un robot humanoide logró alcanzar los 2.88 metros, muy por encima de los 0.95 metros del mejor resultado obtenido por un humanoide en la primera edición de los juegos el año pasado. Superó el récord humano de salto de altura de 2.45 metros establecido por el cubano Javier Sotomayor en 1993.Los juegos de robots de este año —en los que el organizador afirmó que participan 16 países, entre ellos Alemania, Japón y EE. UU.— también incluyen otras disciplinas como levantamiento de pesas y juego de la cuerda (tira y afloja).
1 / 13 | 📷 El momento en que un robot hace historia y rompe el récord mundial de los 100 metros. En el esprint de 100 metros, un robot humanoide logró un tiempo de 9.39 segundos, superando el récord humano de 9.58 segundos establecido por el atleta jamaicano Bolt en 2009. - Achmad Ibrahim

Otro expediente corresponde a un bar que utilizó inteligencia artificial para generar imágenes de mujeres con uniformes de enfermera sexualizados y anunciar una fiesta coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería.

Las autoridades señalaron que esa promoción “explotaba la imagen de las profesionales sanitarias” y “ofendió la moral social”.

Otro anuncio sancionado promocionaba tiras blanqueadoras de dientes y rezaba “no puedes retirarla antes de que pasen 30 minutos, pero una vez transcurrido ese tiempo, podrías besar a ocho hombres sin problema”, un mensaje que, según las autoridades, también atentó contra las buenas costumbres.

Según el regulador, las principales plataformas de internet han bloqueado o retirado 175,000 materiales publicitarios por incumplimientos relacionados con la orientación de sus contenidos, violaciones entre las que también figuran el uso de nombres o símbolos de organismos estatales o la “promoción de supersticiones”.

En los últimos años, los reguladores chinos han impulsado campañas contra la ostentación de riqueza, los contenidos considerados “vulgares” y las prácticas comerciales consideradas engañosas en redes sociales, en un marco de estricta supervisión de las plataformas digitales.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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