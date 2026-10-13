China impone multas por anuncios “vulgares” con insinuaciones sexuales hacia las mujeres
Las autoridades impusieron a una de las empresas anunciantes una multa superior a los $100,000
13 de octubre de 2026 - 9:14 AM
13 de octubre de 2026 - 9:14 AM
Las autoridades chinas divulgaron este martes ejemplos de publicidad ilegal, entre ellos anuncios que “cosificaban a mujeres” o recurrían a insinuaciones sexuales, en el marco de una campaña nacional contra contenidos comerciales considerados “vulgares” o “contrarios a las buenas costumbres”.
La Administración Estatal de Regulación del Mercado informó este martes de esas actuaciones, que incluyeron sanciones impuestas entre febrero y septiembre, según recogió la cadena estatal CCTV.
Uno de los casos afecta a dos empresas que diseñaron y difundieron un vídeo para promocionar un desinfectante para ropa con un mensaje que exigía virginidad a una futura esposa, aunque no al hombre.
El regulador consideró que ese contenido “cosificaba” a las mujeres y vulneraba las disposiciones que prohíben la discriminación por razón de género en la publicidad.
Las autoridades impusieron una multa a una de las empresas anunciantes de 800,000 yuanes (unos 107,000 euros).
Otro expediente corresponde a un bar que utilizó inteligencia artificial para generar imágenes de mujeres con uniformes de enfermera sexualizados y anunciar una fiesta coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería.
Las autoridades señalaron que esa promoción “explotaba la imagen de las profesionales sanitarias” y “ofendió la moral social”.
Otro anuncio sancionado promocionaba tiras blanqueadoras de dientes y rezaba “no puedes retirarla antes de que pasen 30 minutos, pero una vez transcurrido ese tiempo, podrías besar a ocho hombres sin problema”, un mensaje que, según las autoridades, también atentó contra las buenas costumbres.
Según el regulador, las principales plataformas de internet han bloqueado o retirado 175,000 materiales publicitarios por incumplimientos relacionados con la orientación de sus contenidos, violaciones entre las que también figuran el uso de nombres o símbolos de organismos estatales o la “promoción de supersticiones”.
En los últimos años, los reguladores chinos han impulsado campañas contra la ostentación de riqueza, los contenidos considerados “vulgares” y las prácticas comerciales consideradas engañosas en redes sociales, en un marco de estricta supervisión de las plataformas digitales.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: