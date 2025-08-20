Cómo tomar decisiones sostenibles y respetuosas con el clima al comprar en línea

Una forma de ser respetuoso con el clima: comprar de forma sostenible. Pero averiguar qué productos cuentan como “sostenibles” puede ser difícil, especialmente al comprar en línea.

A medida que los pedidos con una computadora o un teléfono se vuelven más omnipresentes, también aumenta el número de productos en línea etiquetados como sostenibles. Sin embargo, no existe un único sello de aprobación en todas las plataformas de comercio electrónico que verifique si algo es respetuoso con el clima, en parte porque hay múltiples formas de definir la sostenibilidad.

Las organizaciones sin fines de lucro de terceros estudian las prácticas de fabricantes y vendedores y ofrecen certificaciones que se muestran en línea. Los programas gubernamentales, como la certificación orgánica del Departamento de Agricultura o el estándar de eficiencia Energy Star de la Agencia de Protección Ambiental, también se enumeran a menudo. Los grandes sitios web de comercio electrónico pueden destacar las certificaciones con iconos especiales, hipervínculos a programas de certificación o descripciones escritas.

PUBLICIDAD

La mezcla puede invitar a los compradores a hacer los deberes. Elwyn Grainger-Jones, quien dirige una organización sin fines de lucro que certifica la sostenibilidad de los productos, dijo que tampoco existe una única cámara de compensación que rastree qué certificaciones de terceros son las más creíbles.

“Ahí radica un problema y un desafío”, dijo Elwyn Grainger-Jones, CEO de Cradle to Cradle Products Innovation Institute. “Lo que no hemos visto hasta ahora es que un tercero intervenga y sea el portal de información sobre qué es una buena certificación”.

Y si bien comprar en línea puede venir con más empaque, no siempre viene con más emisiones. Una persona que compra en línea puede incluso emitir menos que si fuera a la tienda en persona, según un estudio publicado en Environmental Science and Technology. Pero hay muchas variables, incluido el sitio de comercio electrónico que utilizan, la velocidad de envío que seleccionan y qué tan cerca viven de una alternativa física.

Puede que no haya una forma segura de distinguir los productos sostenibles de los no sostenibles, pero los expertos en certificación compartieron consejos sobre qué buscar. Muchos también se aplican a las compras en persona, por lo que puede tenerlos en cuenta para el supermercado o la tienda de muebles.

Sepa cómo se mide la sostenibilidad. Hay múltiples medidas de sostenibilidad y, a veces, los atributos positivos pueden verse compensados por los negativos. La certificación de terceros está destinada a mostrar que un grupo independiente estudió estos factores. Algunos se centran en un problema, mientras que otros analizan de forma holística cómo encajan los diferentes factores.

PUBLICIDAD

La fabricación de un artículo puede tener bajas emisiones, pero utilizar mucha agua. Una empresa podría reducir el plástico, pero si sus productos no duran mucho, aún pueden terminar en el vertedero. Otras preocupaciones de sostenibilidad incluyen la eficiencia energética, la distancia que ha recorrido el artículo y cómo se extrajeron los recursos para fabricarlo.

El etiquetado de certificación también varía. A veces está impreso en el producto, a veces está en el sitio web del fabricante y, a veces, el organismo de certificación enumera los productos que han obtenido su aprobación. Los grandes sitios web minoristas, a su vez, a menudo enumeran las certificaciones en la descripción de un producto.

Compruebe si está verificado por un tercero. La verificación de terceros es una vía fundamental para determinar si las afirmaciones de sostenibilidad de un fabricante son legítimas.

“Lo ideal es buscar algunos organismos de certificación porque han eliminado parte de esa mano de obra inicial que, como consumidor, de otro modo tendría que hacer”, dijo Clementina Consens de B-Lab, que certifica a las empresas que cumplen con los estándares ambientales y sociales.

Elwyn Grainger-Jones dijo que algunas empresas crean sus propias autocertificaciones que parecen convincentes, pero no significan mucho.

“Puedes ir y comprar un certificado autodeclarado por un par de miles de dólares”, dijo.

Busque objetivos climáticos cuantificables y transparentes. Si una empresa se toma en serio la sostenibilidad, debe evaluar sus prácticas y facilitar a los clientes la búsqueda de esa información, dijo Clementina Consens. Dijo que busca ver si una empresa ha completado una evaluación de impacto ambiental, si publica sus hallazgos o si hay datos tangibles sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, el agua o el uso de energía de la empresa.

PUBLICIDAD

Los grandes sitios web de comercio electrónico como Amazon, Walmart y Target han establecido puntos de referencia de emisiones y otros objetivos relacionados con el clima para sus proveedores y enumeran sus propios objetivos de sostenibilidad para toda la empresa. Walmart, por ejemplo, ha publicado información extensa sobre su Proyecto Gigaton, incluida una lista de proveedores participantes, definiciones de sus niveles de reconocimiento y requisitos basados en la ciencia para los objetivos de los proveedores. Target publica sus objetivos climáticos y ha proporcionado actualizaciones sobre dónde la empresa ha superado las expectativas y dónde se ha quedado corta. También muestra iconos e hipervínculos junto a los productos que cumplen los objetivos de sostenibilidad.

El programa Climate Pledge Friendly de Amazon examina los productos basándose en un conjunto de certificaciones verificadas de terceros y publica una etiqueta de hoja verde junto con los productos que cumplen con las certificaciones, junto con hipervínculos.

“Tener esos estándares de terceros es súper importante para la credibilidad”, dijo Nneka Leiba, especialista principal en sostenibilidad de Amazon.

Las certificaciones que no son cuantificables o son demasiado permisivas no cumplen con el estándar de Nneka Leiba para su inclusión en el programa. Dijo que al evaluar una certificación, busca ver si sigue los estándares de la Organización Internacional de Normalización (ISO) u otros estándares relevantes. Dijo que las certificaciones deben estar respaldadas por el rigor científico y requerir que las empresas o los productos cumplan con puntos de referencia específicos.

Nneka Leiba dijo que los esfuerzos de los fabricantes para obtener la certificación pueden ser buenos para su negocio. Dijo que los productos en el programa Climate Pledge Friendly experimentan un aumento de ventas del 12% en el primer año después de obtener la insignia de hoja verde.