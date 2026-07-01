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Detenidos cuatro policías en Venezuela por apropiarse de dinero hallado entre escombros

Los agentes fueron expulsados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas

1 de julio de 2026 - 2:16 PM

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Cuatro policías fueron detenidos este martes en Venezuela acusados de apropiarse de “bienes económicos” entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira. (Matias Delacroix)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Caracas- Cuatro policías fueron detenidos este martes en Venezuela acusados de apropiarse de “bienes económicos” entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos de la semana pasada, informaron autoridades.

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Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron expulsados del organismo de seguridad y serán presentados ante tribunales, según un comunicado oficial.

Estos “funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”, dijo el director del CICPC, Douglas Rico, en el texto.

Varios videos publicados en redes sociales muestran a ciudadanos indignados enfrentando a un agente del CICPC y rompiendo los dólares en efectivo que tenía el funcionario, a quien tacharon de “vergüenza”.

Miles de personas buscan a uno o más familiares en medio de la angustia. Fotos de niños, de ancianos, de parejas, junto con sus nombres y descripción, así como un número de teléfono para recibir datos, inundan las paredes de los hospitales.Así luce el muro de fotografías y mensajes para localizar a familiares en el Hospital Pérez Carreño en Caracas. Una persona recibe atención medica en el hospital Domingo Luciani de Petare de Caracas.
1 / 11 | En imágenes: el desesperado recorrido de familiares en busca de sus seres queridos en hospitales de Venezuela. Miles de personas buscan a uno o más familiares en medio de la angustia. Fotos de niños, de ancianos, de parejas, junto con sus nombres y descripción, así como un número de teléfono para recibir datos, inundan las paredes de los hospitales. - Raúl Martínez

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló en su canal de Telegram que esos agentes “estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales”, por lo que, aseguró, serán “juzgados como corresponde”.

“Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos”, expresó.

El partido opositor Primero Justicia (PJ) había denunciado el “aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen”, quienes, en vez de “cumplir con su juramento y preservar la vida de los venezolanos, están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia”.

Este martes, la cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte del país caribeño ascendió a 1,943 y la de heridos a 10,571, según las autoridades.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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