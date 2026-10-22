“El ébola cruza fronteras”: crece la alerta en África por nuevos brotes

El mortífero brote de ébola que comenzó en el Congo en mayo está superando los esfuerzos por contenerlo, extendiéndose a otras dos regiones de África y aprovechando las lagunas en la vigilancia.

La enfermedad está provocada por el raro virus de Bundibugyo, para el que no existe ninguna vacuna ni tratamiento autorizados. Más de 9,700 personas se han contagiado, de las cuales casi la mitad han fallecido, lo que la convierte en el brote de ébola más mortífero de la historia del Congo y el de más rápido crecimiento del mundo.

Esta semana, Nigeria se ha convertido en el cuarto país, además del Congo, en notificar un caso de ébola: el de una mujer que regresaba de Uganda.

Un problema recurrente es la deficiente vigilancia en los puntos de entrada, ya que la mayoría de los primeros casos se confirmaron mucho tiempo después de que las personas llegaran de territorios donde el ébola está activo y comenzaran a presentar síntomas.

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“El ébola está cruzando fronteras. Nuestra respuesta debe ser más rápida, con una coordinación más sólida, una mayor solidaridad y un liderazgo político decisivo”, declaró el miércoles el doctor Jean Kaseya, director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.

1 / 7 | Campamento de desplazados en Congo: combaten el ébola con arena y avena a falta de agua. Los responsables del complejo dicen que aconsejan a los residentes que se laven las manos antes de comer con jabón, para los afortunados que lo tienen. Para el resto, el consejo es usar avena o arena. - Moses Sawasawa 1 / 7 Campamento de desplazados en Congo: combaten el ébola con arena y avena a falta de agua Los responsables del complejo dicen que aconsejan a los residentes que se laven las manos antes de comer con jabón, para los afortunados que lo tienen. Para el resto, el consejo es usar avena o arena. Moses Sawasawa Compartir

Hay cinco países afectados

Se han registrado casos relacionados con el ébola en el Congo, Uganda, Kenia, Francia y Nigeria. La mujer de Nigeria comenzó a presentar síntomas el 7 de octubre tras regresar de Uganda.

Uganda, que en julio se declaró libre de ébola tras registrar 20 casos, ha negado que la mujer contrajera el virus en ese país. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha afirmado que no se le ha informado de si la paciente había viajado al Congo.

Kenia ha notificado nueve casos, cuyo origen se remonta a un hombre que viajó desde el Congo pasando por Uganda.

Francia confirmó en junio que un médico que regresaba del Congo estaba infectado, lo que la convirtió en el primer y único país fuera de África en registrar un caso de ébola. La persona se recuperó y recibió el alta el 4 de julio, según la OMS.

1 / 20 | Alerta por ébola: los países a los que recomiendan no viajar. República Democrática del Congo - STR 1 / 20 Alerta por ébola: los países a los que recomiendan no viajar República Democrática del Congo STR Compartir

El brote se está desarrollando en condiciones difíciles y a través de fronteras porosas

Según la OMS, el raro virus de Bundibugyo se detectó por primera vez en mayo, tras haberse propagado sin ser detectado durante meses.

En el Congo, la situación se ve agravada por los desplazamientos masivos de población, la violencia rebelde, la desconfianza y las malas condiciones laborales de los trabajadores de primera línea. Las provincias en las que se han registrado casos limitan con Uganda, Sudán del Sur, Ruanda y la República Centroafricana. La población local cruza a menudo las fronteras por motivos laborales y personales, con escasa o nula supervisión por parte de las autoridades.

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El ébola es muy contagioso y se transmite por contacto directo con los fluidos corporales de una persona infectada, como la sangre y el vómito, o por contacto con materiales y superficies contaminadas, como la ropa de cama y la ropa.

En algunas zonas del Congo, entre ellas Kivu del Norte, las autoridades sanitarias afirman que la enfermedad está fuera de control, ya que la mayoría de las muertes registradas se producen en la comunidad y el rastreo de contactos no da abasto ante la propagación del virus.

Hacen llamado

El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) convocó esta semana, para el miércoles, una reunión de emergencia sobre el ébola con los jefes de Estado africanos con el fin de reforzar la respuesta al brote. “Contamos con los conocimientos y la capacidad en este continente. Debemos movilizarlos todos juntos para detener este brote y salvar vidas”, afirmó Kaseya.

La OMS declaró el miércoles que había recomendado a todos los países de la región que mantuvieran “un alto nivel de preparación”, dado que el brote sigue evolucionando.

La Organización Mundial de la Salud ofrece orientación a los viajeros y a las autoridades de transporte durante los brotes de ébola y desaconseja las prohibiciones generales de viajes o comercio. Sin embargo, sus recomendaciones no son vinculantes, lo que da lugar a un mosaico de medidas nacionales que varían de un país a otro.

“El ébola no espera. Sigue los movimientos, aprovecha las brechas y pone a prueba la solidez de nuestros sistemas sanitarios. Hoy en día, el desafío ya no se limita a un solo lugar. Se trata de un problema regional que exige vigilancia regional y determinación colectiva”, declaró el jueves a los periodistas el doctor Mohamed Yakub Janabi, director regional de la OMS para África.

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Aún quedan por contabilizar millones destinados a la ayuda contra el ébola

El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y las autoridades congoleñas han expresado a principios de este mes su preocupación por los 700 millones de dólares de ayuda destinada a la lucha contra el ébola cuyo destino se desconoce, y han instado a las organizaciones que operan sobre el terreno —entre las que se incluyen agencias de la ONU, organizaciones benéficas internacionales y grupos de ayuda locales— a que faciliten más información sobre sus finanzas.