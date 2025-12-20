Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El papa convoca a los cardenales del mundo para asamblea clave sobre gobierno de la Iglesia

El consistorio se llevará a cabo el 7 y 8 de enero de 2026

20 de diciembre de 2025 - 2:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El papa León XIV en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. (Gregorio Borgia)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El papa León XIV ha convocado a los cardenales del mundo para dos días de reuniones con el fin de ayudarle a gobernar la Iglesia, informó el Vaticano el sábado, en la señal más clara hasta ahora de que el nuevo año marcará el inicio no oficial de su pontificado.

RELACIONADAS

El consistorio, como se llaman estas reuniones, se llevará a cabo el 7 y 8 de enero, inmediatamente después de la conclusión del Año Santo 2025 el 6 de enero, una celebración del cristianismo que ocurre una vez cada cuarto de siglo.

Los primeros meses de León como papa han estado dominados por el cumplimiento de las obligaciones semanales del Año Santo, reuniéndose con grupos de peregrinos y celebrando audiencias y misas especiales del Jubileo. Además, gran parte de su tiempo se ha dedicado a concluir los asuntos pendientes del pontificado del papa Francisco.

Como resultado, el consistorio de enero marcará en muchos aspectos la primera vez que León podrá enfocarse en su propia agenda tras su elección el 8 de mayo como el primer papa estadounidense. Es significativo que haya convocado a todos los cardenales del mundo a Roma.

Francisco había evitado en gran medida la tradición del consistorio como medio de gobernanza. En su lugar, había confiado en un pequeño grupo de ocho o nueve cardenales asesores seleccionados para ayudarle a gobernar y tomar decisiones clave.

El Vaticano declaró el sábado que el primer consistorio de León “estará orientado a fomentar el discernimiento común y ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta y grave responsabilidad en el gobierno de la Iglesia universal”.

Otros tipos de consistorios incluyen la instalación formal de nuevos cardenales. Pero no se nombrarán nuevos cardenales en esta reunión, que es puramente consultiva.

Tags
Breaking NewsPapa León XIVIglesia CatólicaVaticano
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Noticias
