Estados Unidos emite una licencia que autoriza la venta de oro venezolano

Washington- Estados Unidos emitió el viernes una licencia que autoriza negocios con Minerven, la minera estatal de oro de Venezuela, en la más reciente señal de la intención del gobierno de Trump de ejercer más control sobre los recursos naturales de ese país.

La licencia se expidió después de que el Secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se reuniera esta semana en Venezuela con la Presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, así como con representantes de más de dos docenas de empresas mineras y minerales estadounidenses. Muchas de ellas operaban anteriormente en Venezuela.

Burgum dijo que el gobierno de Venezuela dio garantías de seguridad a las empresas mineras interesadas en invertir en el país, donde las zonas ricas en minerales han estado controladas durante mucho tiempo por miembros de la guerrilla, bandas y otros grupos ilegales.

Mira el impactante momento de la incautación del petrolero frente a Venezuela Imágenes muestran a personas descendiendo con cuerdas desde uno de los helicópteros involucrados en la operación.

En virtud de la licencia, las personas y empresas de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba no están autorizadas a celebrar contratos con Minerven.

PUBLICIDAD

La administración Trump busca defenderse del dominio de China sobre minerales críticos, algunos de los cuales abundan en Venezuela. La licencia busca avanzar en el plan de la administración para dar la vuelta al país, con problemas desde hace mucho tiempo, tras la captura por las fuerzas estadounidenses del entonces presidente Nicolás Maduro hace dos meses.