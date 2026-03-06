Estados Unidos emite una licencia que autoriza la venta de oro venezolano
Estados Unidos autoriza negocios con Minerven, la empresa estatal venezolana de extracción de oro, en una medida de la administración Trump
6 de marzo de 2026 - 5:35 PM
Washington- Estados Unidos emitió el viernes una licencia que autoriza negocios con Minerven, la minera estatal de oro de Venezuela, en la más reciente señal de la intención del gobierno de Trump de ejercer más control sobre los recursos naturales de ese país.
La licencia se expidió después de que el Secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se reuniera esta semana en Venezuela con la Presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, así como con representantes de más de dos docenas de empresas mineras y minerales estadounidenses. Muchas de ellas operaban anteriormente en Venezuela.
Burgum dijo que el gobierno de Venezuela dio garantías de seguridad a las empresas mineras interesadas en invertir en el país, donde las zonas ricas en minerales han estado controladas durante mucho tiempo por miembros de la guerrilla, bandas y otros grupos ilegales.
En virtud de la licencia, las personas y empresas de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba no están autorizadas a celebrar contratos con Minerven.
La administración Trump busca defenderse del dominio de China sobre minerales críticos, algunos de los cuales abundan en Venezuela. La licencia busca avanzar en el plan de la administración para dar la vuelta al país, con problemas desde hace mucho tiempo, tras la captura por las fuerzas estadounidenses del entonces presidente Nicolás Maduro hace dos meses.
En otro frente de recursos naturales, Estados Unidos se ha movilizado recientemente para hacerse con la propiedad legal de un petrolero sancionado y casi 2 millones de barriles de petróleo incautados frente a las costas de Venezuela en diciembre. En enero, Rodríguez firmó una ley que abre el sector petrolero venezolano a la privatización.
