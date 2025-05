India y Pakistán acuerdan un alto al fuego tras conversaciones mediadas por Estados Unidos

El ministro de Exteriores de Pakistán dijo que su país consideraría rebajar las tensiones si India detiene sus ataques. Ishaq Da r advirtió también que la nación vecina lanza algún ataque, “ nuestra respuesta no se hará esperar”.

India confirma compromiso con la “no escalada”

The Associated Press no pudo verificar de forma independiente las acciones atribuidas a Pakistán o India.