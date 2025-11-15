Influyente exasociado del presidente de Ucrania acusado en escándalo de corrupción

Kiev, Ucrania— Antes que la revelación de un escándalo de malversación multimillonaria y sobornos que involucra a la compañía estatal de energía nuclear de Ucrania pusiera su nombre en primer plano, Tymur Mindich era una presencia enigmática: negociando acuerdos y moviéndose entre bastidores con una influencia indetectable, conocido por muchos, pero raramente mencionado.

Mindich era objeto de crecientes temores sobre su influencia cada vez mayor dentro de las lucrativas industrias del país, su acceso facilitado por sus lazos con el presidente Volodymyr Zelensky. Los dos fueron alguna vez socios comerciales y la influencia de Mindich se había expandido durante el mandato de Zelensky.

La magnitud completa de esa influencia se expuso esta semana, cuando los organismos de control anticorrupción de Ucrania publicaron los resultados de una investigación de 15 meses sobre un esquema de malversación de $100 millones que involucraba a altos funcionarios y a la empresa estatal de energía nuclear de Ucrania, acusando a Mindich de ser el cerebro detrás del complot.

PUBLICIDAD

Mindich ha huido del país, por lo que cualquier procedimiento penal en su contra probablemente se lleve a cabo en ausencia. Dos ministros de alto rango del gobierno han dimitido.

Funcionarios ucranianos, expertos y activistas sostienen que el ascenso al poder de Mindich está estrechamente ligado a su relación privilegiada con el presidente y el círculo íntimo de Zelensky. La pesquisa no implica a Zelensky tal cual, y él ha apoyado abiertamente la labor de las agencias anticorrupción al sancionar a Mindich una vez que se revelaron sus hallazgos.

“Lo que antes escuchábamos sólo como rumores ahora tiene algunas pruebas”, resaltó Tetiana Shevchuk, activista del Centro de Acción Anticorrupción de Ucrania. “Durante mucho tiempo hemos oído que Tymur Mindich es un controlador en la sombra del sector energético”.

ARCHIVO - Misiles Flamingo en la fábrica secreta de Fire Point en Ucrania, 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky, archivo) (Efrem Lukatsky)

El magnate del entretenimiento

Hasta la presidencia de Zelensky, Mindich, de 46 años, era sólo uno entre muchos empresarios adinerados de la industria del entretenimiento en Ucrania.

Mindich era copropietario de la productora de Zelensky, Kvartal 95, nombrada así por el grupo de comedia que ayudó a catapultar al presidente ucraniano a la fama como comediante antes de entrar en la política. El mandatario ucraniano transfirió su participación en la empresa a sus socios tras ser elegido presidente.

A pesar de expandir su cartera de negocios desde la elección de Zelensky, Mindich mantuvo vínculos con el mundo del entretenimiento. Hasta que se expuso la investigación de corrupción esta semana, era productor del programa de comedia “Stadium Family” en YouTube. A la luz del escándalo y su reputación empañada, los propietarios del programa lo cerraron esta semana.

PUBLICIDAD

También es pariente de Leonid Mindich, quien fue arrestado por las autoridades anticorrupción de Ucrania en junio cuando intentaba huir del país, según reportes locales. Fue acusado de malversar 16 millones de dólares de una empresa de energía eléctrica.

Ascenso bajo Zelensky

La estrecha amistad entre Zelensky y Mindich está documentada. El presidente utilizó el auto blindado de Mindich durante la recta final de su campaña presidencial en 2019. En enero de 2021, Zelensky celebró su cumpleaños en el apartamento de Mindich durante la pandemia de COVID. Los dos poseen apartamentos en el mismo edificio.

Tras la victoria presidencial de Zelensky en 2019, los lazos políticos de Mindich crecieron.

Era un cercano socio comercial del oligarca ucraniano Ihor Kolomoysky, quien respaldó la campaña presidencial de Zelensky. El presidente ucraniano luego cortó lazos con el multimillonario y en 2023, Kolomoysky fue arrestado por los servicios de seguridad ucranianos por cargos de fraude y lavado de dinero.

Empresas que antes estaban asociadas con Kolomoysky comenzaron a afirmar que Mindich era ahora su beneficiario.

“Gradualmente, en tres años, se convirtió no en un oligarca, sino en un empresario conocido con interés en muchos negocios”, dijo Shevchuk, la activista anticorrupción.

Incluyen empresas agrícolas y el nacionalizado SENSE Bank. Pero, su nombre apareció con más frecuencia en asociación con empresas estatales de energía, según funcionarios ucranianos actuales y anteriores, activistas y expertos.

Activistas ucranianos sostienen que sin su estrecha asociación con Zelensky, habría sido imposible para Mindich consolidar su ascenso.

“Mindich nunca habría estado en política, nunca habría estado en una posición de poder o negocios sin su conexión con Zelensky, y esta magnitud es peor porque está sucediendo durante el tiempo de guerra, y está relacionado con la infraestructura energética en un momento en que los ucranianos no tienen electricidad en sus hogares”, señaló Shevchuk.

PUBLICIDAD

1 / 7 | Así transcurrió la tensa reunión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump. Lo que prometía ser una negociación para obtener un acuerdo de paz tras la invasión, hace tres años, de Rusia en Ucrania, terminó en un tenso intercambio entre Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quienes sostienen posturas contrarias. - Ben Curtis 1 / 7 Así transcurrió la tensa reunión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump Lo que prometía ser una negociación para obtener un acuerdo de paz tras la invasión, hace tres años, de Rusia en Ucrania, terminó en un tenso intercambio entre Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quienes sostienen posturas contrarias. Ben Curtis Compartir

Un presunto cerebro

El caso contra Mindich se basa en 1,000 horas de escuchas telefónicas que revelan su significativa influencia sobre Herman Haluschenko, ministro de Energía de Ucrania de 2021 a 2025, hasta que fue nombrado ministro de Justicia en julio. Haluschenko renunció a ese cargo luego que la investigación se hiciera pública esta semana.

Aunque rara vez se le nombra beneficiario directo en documentos oficiales, los investigadores citan extensas pruebas de escuchas telefónicas que, alegan, muestran que Mindich ejercía control sobre una red de leales que presionaban a contratistas de Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear, exigiendo sobornos de hasta el 15% para sortear obstáculos burocráticos y hacer negocios sin problemas.

Los investigadores alegan que los fondos ilícitos fueron desviados, lavados a través de empresas fantasma y canalizados hacia los bolsillos de Mindich y sus asociados.

Estos hallazgos recopilados por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, conocida como NABU, y la Oficina del Fiscal Especializado en Anticorrupción, o SAPO, serán centrales en cualquier procedimiento judicial futuro.

Un posible comerciante de drones

NABU también lleva a cabo una pesquisa sobre los supuestos tratos de Mindich con el principal fabricante de drones de Ucrania, Fire Point, pero aún no ha revelado sus hallazgos. Fire Point, que desarrolla drones de ataque profundo capaces de alcanzar objetivos dentro del territorio ruso, ha negado cualquier trato de este tipo.

La industria nacional de drones de Ucrania ha experimentado un rápido y notable ascenso, impulsado por la innovación en tiempos de guerra y las urgentes demandas militares. Lo que una vez fue un sector de nicho evolucionó rápidamente en una formidable fuerza tecnológica en solo unos pocos años.

PUBLICIDAD