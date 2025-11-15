Explosión en fábrica de fuegos artificiales en Pakistán deja a varios muertos y heridos
Imágenes compartidas en redes sociales mostraron densas columnas de humo elevándose desde un edificio colapsado
15 de noviembre de 2025 - 1:36 PM
Una fuerte explosión registrada el sábado en una fábrica de fuegos artificiales en el sur de Pakistán dejó al menos cuatro muertos y 11 heridos, informaron la policía y personal de un hospital.
Imágenes compartidas en redes sociales mostraron densas columnas de humo elevándose desde un edificio colapsado donde se fabricaban petardos, en la ciudad de Hyderabad, en la provincia de Sindh. El jefe de policía de la ciudad, Adeel Chandio, indicó que los rescatistas trasladaron a muertos y heridos a un hospital.
Señaló que aún se desconoce la causa de la explosión.
El gobierno de Sindh explicó en un comunicado que una investigación determinará si la fábrica tenía permiso para fabricar fuegos artificiales y si seguía los procedimientos de seguridad.
Las explosiones en instalaciones de fuegos artificiales son comunes en Pakistán. En agosto, cinco personas murieron cuando una explosión arrasó un sitio de almacenamiento de fuegos artificiales en la ciudad portuaria sureña de Karachi.
