Insólito caso: enfermera finge tener cáncer para cobrar pensión por más de $248,000

Escocia - Una enfermera escocesa fue condenada a dos años de prisión tras confesar que fingió padecer cáncer para recibir un pago por “retiro por enfermedad”.

Amanda Muir, de 46 años, trabajaba como enfermera neonatal en el Hospital General Wishaw, en Lanarkshire, y logró estafar a la Autoridad de Pensiones Escocesas por más de $248,000.

Para sostener su mentira, Muir modificó su aspecto físico y utilizó fármacos para adelgazar con el fin de aparentar los efectos secundarios de la quimioterapia.

El engaño y su descubrimiento

Según informó el “Daily Mail”, la magnitud del fraude permitió que Muir convenciera al Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés) de recetarle medicamentos controlados, incluida morfina, sin padecer la enfermedad. En junio de 2024 fue incluso derivada a cuidados paliativos.

El engaño comenzó a desmoronarse el 12 de agosto, cuando un integrante del equipo médico advirtió “señales de alerta” en su historial clínico. La fiscal Fiona Hamilton explicó ante el Tribunal del Sheriff de Livingston que el médico del hospital privado Spire confirmó no haber tratado nunca a Muir y que las 16 cartas con su supuesta firma eran falsificaciones.

Durante su arresto en Portpatrick, Wigtownshire, la Policía la halló en la cama con la cabeza rapada y una cánula en el brazo. Posteriormente, los agentes descubrieron en su vivienda, en Bathgate, West Lothian, plantillas derivadas de una carta auténtica del consultor que probaban que no sufría cáncer.

La sentencia y el diagnóstico psiquiátrico

La sheriff Susan Craig dictó una pena de dos años de prisión y destacó la gravedad del fraude, señalando que “se ha prolongado durante mucho tiempo y que ella mantuvo el engaño a pesar de saber que no estaba enferma”.

Añadió, además: “Me parece que su culpabilidad en este asunto fue alta y el daño que causó fue significativo. Si bien la Agencia de Pensiones no es un individuo, es un organismo público y está financiado con fondos públicos”.

El abogado defensor Jonathan Crow sostuvo que Muir fue diagnosticada con un trastorno facticio, condición psicológica en la que una persona finge o provoca síntomas de enfermedad. Por medio de su abogado, la acusada ofreció disculpas públicas por su “comportamiento y su criminalidad”, afirmando que “ella describe un efecto de bola de nieve en el que una cosa llevó a la otra hasta que no pudo dar marcha atrás de lo que estaba haciendo”.

Crow también aseguró que Muir no tenía antecedentes y que aún conservaba 100,000 libras esterlinas ($132,728,09), dinero que estaba dispuesta a devolver. El tribunal continuará el proceso de confiscación de bienes hasta diciembre.