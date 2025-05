Israel podría permitir que grupos de ayuda en Gaza se encarguen de la ayuda no alimentaria

A medida que aumenta la presión para que se envíe más ayuda a Gaza, Israel parece estar cambiando de rumbo y podría permitir que los grupos de ayuda que operan en la franja devastada sigan a cargo de la asistencia no alimentaria, mientras que la distribución de alimentos quedaría en manos de un grupo recién establecido respaldado por Estados Unidos, según una carta obtenida por The Associated Press.