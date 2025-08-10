Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
11 de agosto de 2025
79°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La Policía de Venezuela expresa su lealtad a Nicolás Maduro tras anuncio de recompensa de Estados Unidos

Varios países suramericanos también se han declarado a favor del presidente venezolano

10 de agosto de 2025 - 7:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En los últimos días, varias instituciones, funcionarios y cuerpos militares venezolanos -además de Cuba, Bolivia, Irán y Nicaragua- se han pronunciado en favor de Maduro y han rechazado la acusación de la fiscal general de Estados Unidos. (Cristian Hernandez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de Venezuela expresó este domingo su lealtad al gobernante del país suramericano, Nicolás Maduro, luego de que Estados Unidos ofreciera una recompensa de $50 millones a cambio de información que conduzca al arresto del líder chavista.

RELACIONADAS

“Cuente con las armas de la Policía Nacional Bolivariana para defender la revolución”, manifestó el comandante general de la institución, Rubén Santiago, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El jefe policial calificó de “infame” e “inescrupulosa” la medida anunciada por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien comunicó la recompensa y acusó a Maduro de utilizar “organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia” en el país norteamericano.

“En un acto vil, en un acto vulgar, que trata de mancillar la soberanía suprema que tiene Venezuela, impusieron una recompensa contra nuestro querido, amado y respetado comandante en jefe, Nicolás Maduro”, expresó Santiago, quien repudió, en nombre “más de 93,000” funcionarios, la medida contra Maduro.

En los últimos días, varias instituciones, funcionarios y cuerpos militares venezolanos -además de Cuba, Bolivia, Irán y Nicaragua- se han pronunciado en favor de Maduro y han rechazado la acusación de la fiscal general de Estados Unidos.

Este sábado, el comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Javier Marcano Tábata, afirmó que la declaración de Bondi pasará a la historia como un “monumento permanente a la mentira y falsedad que emplea el Gobierno supremacista de los Estados Unidos”.

Asimismo, aseguró que la acusación de narcotráfico por parte de Estados Unidos es “una innoble narrativa que busca posicionar una mentira como verdad” y expresó la lealtad de las instituciones que lidera al manifestar que están “listas y dispuestas” para “servir donde considere” Maduro y en “cualquier tiempo” y “cualquier circunstancia”.

Este domingo, la líder opositora venezolana María Corina Machado confió en que la nueva recompensa por la captura de Maduro ayude “rápidamente” a resolver el conflicto en Venezuela e, incluso, motive al mandatario a abandonar el país.

Tags
Breaking NewsNicolás MaduroVenezuelaEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 10 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: