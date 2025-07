“No pegamos ojo en toda la noche, fue una noche muy tensa”, dijo a The Associated Press la comerciante Contanza Mercado, quien vive a pocos metros de la costanera en Valparaíso, unos 120 kilometros al norte de la capital chilena. Junto a su marido, madre y dos niños, abandonó su hogar y no sabe cuándo podrá volver.