Navidad real: subastan medias hechas con cortinas del rey Charles III

¿Está buscando un regalo para ese observador especial de la realeza?

¿Qué tal unas medias de Navidad confeccionadas con las cortinas de la finca de Sandringham del rey Charles III y cosido a mano por un círculo de costura de Dumfries House, en Escocia, donde la fundación benéfica del rey trabaja para preservar las técnicas y oficios tradicionales?

Tirando hábilmente de sus agujas a través del tejido real, las integrantes del Dumfries House Sewing Bee dieron recientemente los últimos toques a las decoraciones festivas, que se subastarán para recaudar fondos para la Fundación del Rey. Mientras la lluvia salpicaba las ventanas de esta mansión del siglo XVIII situada al sur de Glasgow, las mujeres charlaban amistosamente con bebidas calientes a su lado.

“Ha sido absolutamente genial”, dijo Christine Wilson, de 72 años, funcionaria de finanzas jubilada. “Hay un gran ambiente en el taller de costura, un gran grupo de amigos, y además hacemos mucho por obras benéficas”.

Wilson y sus amigos han creado 25 medias, cada una de ellas numerada para hacerlas únicas. El último, el número 25, se entregará al rey como regalo de Navidad.

La recaudación de la subasta, que se prolongará hasta la medianoche del 12 de diciembre, se destinará a apoyar la labor de la Fundación, que ofrece formación en oficios prácticos como la hostelería y la cría de animales a más de 15,000 jóvenes cada año.

“Esperamos que quien tenga la suerte de ganar una de las medias en la subasta la transmita como una reliquia familiar que atesorará durante décadas”, declaró Sarah McClymont, tutora principal de la iniciativa Future Textiles de la Fundación.

Se trata de la tercera subasta organizada por la Fundación en los últimos años.

El proyecto comenzó en 2023, cuando la organización benéfica creó una gama de chaquetas kimono a partir de cortinas que antaño colgaban en el Palacio de Buckingham y el Castillo de Windsor.