Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Portugal colabora con Estados Unidos en investigación por tiroteo en la Universidad de Brown

Las autoridades identificaron al ciudadano portugués Claudio Neves Valente, de 48 años, como el principal sospechoso

19 de diciembre de 2025 - 11:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes del FBI investigan cerca del edificio Barus y Holley en la Universidad Brown en Providence, Rhode Island. (MEL MUSTO)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Policía Judicial (PJ) de Portugal informó este viernes de que está colaborando con las autoridades de Estados Unidos después de que identificaran a un ciudadano portugués como principal sospechoso del tiroteo de la Universidad de Brown y del asesinato del profesor Nuno F.G Loureiro del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

“La Policía Judicial informa de que fue contactada ayer (jueves) y está colaborando y prestando apoyo a las autoridades de ese país desde el momento en que el sospechoso se convirtió en objeto de interés para ellas”, indicó el cuerpo policial en un breve comunicado.

Y agregó que “permanece en contacto y presta todo el apoyo necesario a las investigaciones en curso”.

El jueves, las autoridades estadounidenses identificaron a un ciudadano portugués de 48 años, Claudio Neves-Valente, como el principal sospechoso del tiroteo ocurrido la semana pasada en la Universidad de Brown, que se saldó con dos víctimas mortales.

Neves-Valente fue hallado sin vida con una herida de bala que las autoridades consideran autoinfligida.

Además, también señalaron que es el principal sospechoso del asesinato del profesor del MIT, que murió en un hospital tras ser disparado en su vivienda, cerca de Boston, dos días después del tiroteo.Aunque por el momento se desconocen los motivos de los crímenes, la investigación de las autoridades de Estados Unidos apunta que Neves-Valente asistió al mismo programa académico en Portugal que Loureiro, y se cree que conocía personalmente al profesor.

Tras conocerse esta información, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió suspender el programa de lotería de tarjetas de residencia permanente (‘green cards’) con el que el sospechoso del ataque en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, entró al país.

Breaking NewsEstados UnidosPortugalEstudiantes
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
