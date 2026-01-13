Opinión
Rebeldes colombianos piden un “acuerdo nacional” tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela

La presión contra el Ejército de Liberación Nacional ha aumentado tras la captura de Nicolás Maduro

13 de enero de 2026 - 9:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Peatones cruzan la frontera de Venezuela a Villa del Rosario, Colombia, el lunes 5 de enero de 2026, dos días después de que fuerzas estadounidenses capturaran y destituyeran al presidente venezolano Nicolás Maduro. (Santiago Saldarriaga)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bogotá - El mayor grupo insurgente que queda en Colombia exhortó el lunes a concretar un “acuerdo nacional” para superar los conflictos políticos en la nación sudamericana, ya que enfrenta la posibilidad de ataques por parte del gobierno colombiano y el de Estados Unidos.

En un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) manifestó que, después de las elecciones en Colombia este año, le gustaría trabajar con el nuevo gobierno de la nación para diseñar acuerdos destinados a erradicar la pobreza, proteger los ecosistemas y “superar” el narcotráfico en las áreas rurales.

El comunicado sigue a los reportes de que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos intentan hallar formas de llevar a cabo operaciones conjuntas contra el ELN, un grupo que el presidente colombiano Gustavo Petro dice que está integrado por narcotraficantes disfrazados de guerrilleros.

La presión sobre el ELN ha aumentado desde que comenzó el año, cuando Washington capturó al expresidente venezolano Nicolás Maduro en una redada antes del amanecer y lo trasladó a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. El encausamiento contra Maduro en el caso de Nueva York lo acusa de proporcionar protección al ELN en territorio venezolano y de trabajar con el grupo para traficar cocaína.

Desde la redada, funcionarios en Colombia toman medidas para debilitar la posición del grupo en Venezuela.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.En un boceto que trascendió en la tarde del lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez.
1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

La semana pasada, el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, indicó que Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump hablaron sobre el ELN y su papel en el narcotráfico durante una llamada telefónica tras la cual disminuyeron las tensiones entre los dos líderes.

Según Benedetti, los presidentes dialogaron sobre posibles operaciones conjuntas contra el ELN. En una entrevista con la radiodifusora colombiana Blu, Benedetti señaló que el problema con el ELN es que necesita ser atacado cuando se retira a campamentos en Venezuela.

En un mensaje publicado el lunes en X, Petro manifestó que el ELN tiene que abandonar el narcotráfico y el reclutamiento de menores si quiere que se reanuden las conversaciones de paz. El presidente también instó al grupo rebelde a dejar de usar campamentos en territorio venezolano, o de lo contrario enfrentará “acciones conjuntas” efectuadas con el gobierno de Venezuela.

El gobierno colombiano suspendió las conversaciones de paz con el ELN el año pasado, después de que el grupo llevara a cabo una ofensiva en la región nororiental del Catatumbo, por la cual más de 50,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

El ELN fue fundado en la década de 1960 por estudiantes y líderes sindicales inspirados por la revolución cubana. Actualmente cuenta con unos 5,000 combatientes en Colombia y Venezuela.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

