Sismo de magnitud 6.2 sacude occidente, centro y oriente de Venezuela

Un sismo de magnitud 6.2 sacudió el miércoles al menos 11 estados y la capital de Venezuela, lo que provocó que cientos de personas en el centro de Caracas evacuaran preventivamente edificios y salieran a las calles.

El gobierno venezolano no divulgó aún información sobre si hay heridos o daños.

El temblor tuvo su epicentro a unas 15 millas al noreste de Mene Grande, una región de la costa oriental del lago de Maracaibo — en el estado Zulia— que está ubicada a unas 373 millas al este de Caracas, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se produjo a las 6:22 p.m. y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Mene Grande es una importante zona petrolera. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

El temblor se sintió con fuerza en Caracas y en los estados de Táchira, Trujillo, Mérida, Lara, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Vargas y la costa de Anzoátegui, al oriente del país.