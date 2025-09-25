Sube a once el número de muertos por consumir licor adulterado en el norte de Colombia
La cifra de pacientes graves subió a nueve
25 de septiembre de 2025 - 6:49 PM
El número de personas que han muerto intoxicadas por ingerir licor adulterado en la ciudad colombiana de Barranquilla, en el norte del país, se elevó a once, mientras que la cifra de pacientes graves subió a nueve, confirmaron este jueves las autoridades.
La secretaria de Salud de Barranquilla, Stephanie Araújo, señaló que están “brindando atención a los pacientes hospitalizados” y lamentó “los casos de fallecidos que tenemos por intoxicación con licor adulterado”.
“Los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos están bastante críticos, se encuentran ventilados en condiciones regulares a malas, y continuamos dándoles atención integral. En estos momentos tenemos nueve pacientes en cuidados intensivos, todos en Barranquilla”, agregó la funcionaria.
Las víctimas eran habitantes del sector de El Boliche, situado en el centro de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, indicó la Policía.
Entre los fallecidos, informó el miércoles el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Urrego, está “la persona que preparó el licor y lo distribuyó”.
Según el jefe policial, el lugar donde se producía el licor de manera clandestina es “un sitio en condiciones lamentables de salubridad” en donde fueron encontrados bidones con el licor adulterado y botellas de plástico para envasarlo y distribuirlo.
Urrego agregó que, según la información recaba en la zona, cada botella era vendida por 2,000 pesos colombianos (50 centavos de dólar) y los compradores eran principalmente habitantes de calle.
