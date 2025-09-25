Opinión
25 de septiembre de 2025
82°ligeramente nublado
Sube a once el número de muertos por consumir licor adulterado en el norte de Colombia

La cifra de pacientes graves subió a nueve

25 de septiembre de 2025 - 6:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según el jefe policial, el lugar donde se producía el licor de manera clandestina es “un sitio en condiciones lamentables de salubridad” en donde fueron encontrados bidones con el licor adulterado y botellas de plástico para envasarlo y distribuirlo. (Carlos Ortega)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El número de personas que han muerto intoxicadas por ingerir licor adulterado en la ciudad colombiana de Barranquilla, en el norte del país, se elevó a once, mientras que la cifra de pacientes graves subió a nueve, confirmaron este jueves las autoridades.

RELACIONADAS

La secretaria de Salud de Barranquilla, Stephanie Araújo, señaló que están “brindando atención a los pacientes hospitalizados” y lamentó “los casos de fallecidos que tenemos por intoxicación con licor adulterado”.

“Los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos están bastante críticos, se encuentran ventilados en condiciones regulares a malas, y continuamos dándoles atención integral. En estos momentos tenemos nueve pacientes en cuidados intensivos, todos en Barranquilla”, agregó la funcionaria.

Las víctimas eran habitantes del sector de El Boliche, situado en el centro de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, indicó la Policía.

Entre los fallecidos, informó el miércoles el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Urrego, está “la persona que preparó el licor y lo distribuyó”.

Según el jefe policial, el lugar donde se producía el licor de manera clandestina es “un sitio en condiciones lamentables de salubridad” en donde fueron encontrados bidones con el licor adulterado y botellas de plástico para envasarlo y distribuirlo.

Urrego agregó que, según la información recaba en la zona, cada botella era vendida por 2,000 pesos colombianos (50 centavos de dólar) y los compradores eran principalmente habitantes de calle.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
