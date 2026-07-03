Tren de vapor que recorre los Alpes suizos celebra sus 100 años

REALP, Suiza — Los aficionados al tren celebrarán este fin de semana el centenario de una histórica línea ferroviaria suiza y, como parte de los actos conmemorativos, unas locomotoras de vapor de época transportarán a los turistas a través del impresionante paisaje alpino.

El puerto de Furka, situado a una altitud de 2,431 metros (7,976 pies), es uno de los puertos alpinos más altos de Suiza y es famoso por sus curvas cerradas, que aparecieron en la película de James Bond de 1964 Goldfinger. Pero mucho antes de que el actor Sean Connery, en el papel de 007, rodara allí una angustiosa escena de persecución en coche, un tren de vapor recorrió por primera vez esa ruta empinada y sinuosa en un trayecto ininterrumpido el 3 de julio de 1926, dando inicio a una conexión ferroviaria vital entre las regiones de Uri y Valais, en el centro de Suiza, que se mantendría durante décadas.

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A principios de la década de 1980, un túnel construido al pie de los Alpes desvió el tráfico ferroviario y provocó el cierre de la histórica ruta de montaña, hasta que intervinieron los voluntarios. Cientos de ellos, apodados los “pioneros” del ferrocarril, han dedicado horas a restaurar, mantener y poner en marcha las históricas vías y los trenes para que funcionen igual que hace un siglo.

El primer tramo de la línea se reabrió como ferrocarril histórico en 1992, y los 18 kilómetros (11 millas) de vía quedaron listos para el servicio en 2010. Los trenes de vapor circulan ahora exclusivamente como atracción turística durante los veranos entre las estaciones de Realp y Oberwald, donde los visitantes pueden subir a bordo de vagones de época y maravillarse con el paisaje de ríos, prados alpinos y exuberantes pastos verdes en los que aún persisten algunos restos de nieve.

El mes pasado, los turistas disfrutaron de sus viajes por la región de habla alemana a bordo de la “dampflokomotive”. El pasajero Stephan Willareth calificó su viaje de “maravilloso”, mientras que Kurt Guldemann, antiguo empleado de los ferrocarriles suizos, elogió la historia de estas máquinas.

Bernhard Lang, uno de los muchos aficionados que se ofrecen como voluntarios para conducir los antiguos trenes de vapor, afirmó que se pueden tardar años en dominar esta habilidad.

“Es algo así como una máquina viviente, así que hay que ir cogiendo el truco”, dijo. “Sentir cómo se comporta, cómo se mueve, cómo huele, cómo suena”.

Jacob Kallert, un estudiante alemán de ingeniería del transporte de 21 años y el jefe de tren más joven, afirmó que es importante escuchar a las locomotoras.

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“Se oye cada sonido, se nota si todo va bien”, dijo. “Prácticamente se puede sentir cómo era entonces y cómo es ahora”.

El voluntario Sergio Rovelli afirmó que cualquiera que haya dedicado su tiempo al proyecto acaba enganchándose.

“En alemán se dice que todos los que trabajan aquí tienen el “virus de Furka, la enfermedad de Furka”, bromeó. “Una vez que vienes aquí, te gusta y te quedas”.

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