3 de septiembre de 2025
92°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Trump tiene sentido del humor”: Vladimir Putin se pronuncia sobre la supuesta conspiración contra Estados Unidos

El presidente ruso dijo que tiene una “buena relación” con el líder republicano

3 de septiembre de 2025 - 12:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump conversa con el presidente ruso Vladimir Putin en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. (Julia Demaree Nikhinson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Moscú - El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró hoy que su colega de Estados Unidos, Donald Trump, “tiene sentido del humor” después de que éste sugiriera una conspiración contra su país por parte de China, Rusia y Corea del Norte.

RELACIONADAS

“El presidente de Estados Unidos tiene sentido del humor. Eso está claro, todos lo saben. Tenemos una buena relación. Nos tuteamos”, dijo en rueda de prensa al término de su visita a China.

Putin añadió: “Aunque parezca extraño, en estos cuatro días durante las negociaciones en diferentes formatos, incluido las informales, nadie hizo nunca algún comentario negativo sobre la actual Administración estadounidense”.

Además, subrayó: “todos mis interlocutores, sin excepción, justamente todos, apoyaron nuestra reunión en Anchorage”, Alaska. Y todos expresaron su esperanza de que la postura de Trump, Rusia y el resto de participantes en las conversaciones conduzcan “al fin del conflicto armado”.

Trump aseguró anoche en su red social Truth Social que estaba “muy decepcionado” con el líder ruso e insinuó que Rusia, China y Corea del Norte estaban conspirando “contra los Estados Unidos de América”.

“Él de nuevo dijo, no sin ironía, que supuestamente estos tres traman una conspiración contra Estados Unidos. Quiero decir que nadie tramó ninguna conspiración, nadie tejió ningún complot”, comentó previamente a la televisión pública rusa Yuri Ushakov, asesor internacional del jefe del Kremlin.

El diplomático añadió: “Más aún, a nadie ni siquiera se le pasó por la cabeza, a ninguno de los tres líderes”.

Ushakov resaltó que “todo el mundo es consciente del papel que juega Estados Unidos y la actual Administración del presidente y personalmente Trump en el actual panorama internacional” e insistió en que los saludos que transmitió en sus redes sociales a la troika de líderes no era más que un comentario sarcástico.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: