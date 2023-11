Nota del editor: para más resultados y contenidos de La Encuesta de El Nuevo Día, visita el sitio especial.

Pese a los números favorables que obtuvo en La Encuesta de El Nuevo Día, el excandidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, indicó este miércoles que no regresará a aspirar por ese cargo electivo a menos que se evite una primaria.

“Yo, de la única manera que aspiraría a la gobernación, de retomar otra vez cualquier reconsideración, es que, pues, pueda correr sin primarias para la gobernación. Sería de la única manera que uno podía tener una reconsideración, pero ir de nuevo a primarias, así seamos solo dos candidatos, pues yo no creo que beneficia al partido”, puntualizó Delgado Altieri en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Agregó que “yo no creo que (una primaria) beneficia a ningún candidato. Yo sé que yo podía prevalecer en una primaria. Los números me lo decían siempre, pero no estoy dispuesto a pasar las mismas situaciones que pasamos en las elecciones pasadas, porque se van a repetir”.

De acuerdo con La Encuesta, si las primarias del PPD fueran hoy, Delgado Altieri obtendría el 23% del apoyo, mientras que Jesús Manuel Ortiz lograría el 27%. Ahora bien, cuando se le pregunta a los encuestados quién tiene mayor influencia en el PPD, Delgado Altieri supera a Ortiz, con 27%.

Recientemente, y tras ponderar opciones como la gobernación o un escaño al Senado, el exalcalde de Isabela decidió no aspirar a ningún puesto electivo para las próximas elecciones. Hasta el momento, el único que, de manera oficial, ha dicho que aspira a la gobernación por el PPD es el senador Juan Zaragoza, en tanto que el presidente de la colectividad considera correr para el mismo cargo y ya ha afirmado, categóricamente, que no regresará a la Legislatura, donde ocupa un silla como representante.

Luego de destacar que las encuestas son “herramientas que se usan y que retratan un momento dado”, el vicepresidente del PPD comentó que “esto (el respaldo político) va a cambiar dramáticamente luego. Si permanece Zaragoza como candidato en la primaria junto a Jesús Manuel, pues ya las métricas van cambiar totalmente. Así que creo que una vez cierre el ciclo de radicaciones, se va a saber finalmente quiénes quedan en la contienda”.

“Yo pienso -y este es mi sentir- que estando Jesús Manuel con números mucho más altos que Zaragoza, y teniendo el control del partido, no me cabe duda de que va a seguir predominando en los sondeos, en las encuestas, así que yo creo que el ejercicio que se va a hacer de primarias, mi recomendación sigue siendo que se evite la primaria para darle fortaleza a un solo candidato del partido y así armonizar mejor en todas las áreas que el partido necesite mejorar”, indicó.

Delgado Altieri insistió en que, si el PPD decide embarcarse nuevamente en una primaria por la candidatura a la gobernación, sería un “grave error”. En las elecciones de 2020, Delgado Altieri se midió en primarias contra Carmen Yulín Cruz y Eduardo Bhatia. Salió airoso, pero no prevaleció en las elecciones generales.

“Esa película ya la viví y yo creo que volver a repetir lo mismo institucionalmente es un grave error. Claro, todo el mundo tiene derecho a aspirar y eso se respeta, pero me parece que aquí no se hizo un ejercicio con los que aspirábamos a la gobernación, y en el que yo insistí”, señaló sobre su reclamo al PPD de evitar primarias de cara a las elecciones de 2024.

Además, recordó que el PPD necesita terminar su reorganización política, ejercicio que no ha culminado, a pesar de que el reglamento del partido establece que debió suceder el pasado año. También sostuvo que, en la Pava, hay controversias importantes con alcaldes como el de Ponce, Trujillo Alto, Mayagüez, Aguadilla y, más recientemente, el de Arecibo.

“Es una realidad política con la que el partido, su candidato, va a tener que trabajar en su momento y va a tener que ser sumamente cauteloso con la manera en que maneja cada una de las situaciones que se están señalando”, advirtió.