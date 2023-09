Ante la eventual salida de Jenniffer González del puesto como comisionada residente para aspirar a la silla en La Fortaleza, el gobernador Pedro Pierluisi no descartó este viernes considerar al exsenador Larry Seilhamer para el cargo en Washington y que se convierta en su compañero de papeleta si logra prevalecer en la contienda primarista.

Pero advirtió, de inmediato, que la decisión no está tomada aún, y que ese momento no ha llegado.

“No nos adelantemos. Todos saben mi relación con Larry Seilhamer, la estima y el respeto que le tengo. Es un gran recurso para Puerto Rico, pero esa decisión no se ha tomado”, dijo el gobernador, al terminar una actividad en Casa Bacardí, en Cataño.

Al llegar a la gobernación, en 2021, Pierluisi designó a Seilhamer como secretario de Estado, pero el nombramiento no fue avalado por la Cámara de Representantes y requería el consentimiento de ambos cuerpos legislativos.

“En su momento, yo decidiré a quién apoyo para la comisaría residente, que es un puesto importante y ha surgido esta vacante, efectivo en enero del 2025, así que, en su momento, se tomarán las decisiones que correspondan. El momento no es ahora”, enfatizó el mandatario.

El 18 de septiembre, Pierluisi rechazó que hubiese solicitado a Seilhamer ser su compañero de papeleta para los comicios de 2024, e insistió en que no tenía que hacer esa gestión porque, en ese momento, no había una vacante para comisionado residente.

Antes que González anunciara, el miércoles, que lo retaría por la gobernación, Pierluisi argumentaba que no gastaría tiempo en identificar un posible candidato a comisionado residente. “Hay que respetar, pienso yo, a la comisionada residente. Está haciendo su trabajo, así que yo no quiero estar propiciando el que haya un reto a la comisionada residente. No estoy en ese proceso”, dijo entonces el primer ejecutivo.

Este viernes, Pierluisi rechazó comentar si prefería como compañero al secretario de Salud, Carlos Mellado, quien mostró interés en el cargo en Washington, pero luego lo descartó.

“En su momento, se tomará la decisión. Tenemos opciones de sobra. En el caso del secretario de Salud, él tiene taller en lo que está haciendo, y mi expectativa es que siga siendo el secretario de Salud a mi lado, como gobernador, durante el resto de mi incumbencia”, sostuvo.

El escaño de comisionado residente ha estado en poder del PNP consecutivamente por más de dos décadas. La única excepción fue cuando fue ocupado por Aníbal Acevedo Vilá, de 2001 a 2004. La silla volvió al PNP, en 2005, con Luis Fortuño, para luego ser ocupada por Pierluisi, de 2009 a 2016. Desde 2017, González ha estado en la posición.

“No me preocupa en lo más mínimo”

De otra parte, este viernes trascendió que el vicealcalde de San Sebastián, Camilo Ortiz, le siguió los pasos al alcalde Javier Jiménez y se desafilió del PNP.

Cuestionado al respecto, Pierluisi aseguró que las acciones de ambos funcionarios no tendrán efectos en la estructura de la colectividad.

“Ahí (en San Sebastián), está un grupo del PNP asegurándose que la gran estructura permanezca en el partido. Ese trabajo se está haciendo, y no me sorprende que una que otra persona muy cercana al alcalde lo siga en ese rumbo. Pero no me preocupa en lo más mínimo. Es un municipio que vamos a atender, o sea, desde el punto de vista de tener la estructura que necesitamos”, dijo el gobernador, quien estaría oficializando su candidatura a la reelección este domingo.