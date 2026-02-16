“Estamos construyendo la verdadera alianza ganadora”: PPD suma a sus filas tres excandidatos de Proyecto Dignidad

Como parte de la denominada “refundación” que impulsa en el Partido Popular Democrático (PPD), el presidente Pablo José Hernández Rivera anunció este lunes la afiliación de tres nuevos miembros que habían sido candidatos a puestos electivos de Proyecto Dignidad.

Se trata de Sheila Dávila, excandidata a la alcaldía de Cidra; César “Monchito” Corales, excandidato a alcalde de Lajas, y Ramón Román, exaspirante a representante del Distrito 17 de Aguadilla y Moca. Los primeros dos habían sido militantes de la Pava antes de pasar a Proyecto Dignidad.

“El mensaje que queremos enviar es el siguiente: a los puertorriqueños que buscan un cambio, desde el centro político, bienvenidos a la casa grande. El PPD es la única alternativa de cambio y de esperanza que tiene Puerto Rico. Estamos creciendo, nos estamos modernizando, y estamos listos para ofrecerle a Puerto Rico un buen gobierno”, dijo Hernández Rivera, en conferencia de prensa, desde la sede de la colectividad, en Puerta de Tierra.

El también comisionado residente en Washington agradeció al senador José “Josian” Santiago; al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, y al líder popular de Lajas Ahymet Rivera por haber colaborado y viabilizar la entrada al PPD de los tres nuevos integrantes.

El mes pasado, Hernández Rivera anunció la afiliación al PPD del ex comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, así como de otros miembros de esa colectividad. En ese momento, el máximo líder popular aprovechó para anunciar que crearía una subsecretaría, que dejaría en manos de Valentín, para “identificar personas disgustadas”, especialmente con el MVC, para atraerlas a la Pava.

“El país reconoce que el PPD ha cambiado y se ha modernizado. Al unir a líderes de Proyecto Dignidad con líderes del MVC, como Olvin Valentín, Eric Rossner y Yamira Colón Rosa, demostramos que somos el único partido capaz de unir voluntades diversas para ganar y gobernar. Estamos construyendo la verdadera alianza ganadora”, afirmó Hernández Rivera.

Sobre la creación de la subsecretaría, indicó que el proceso “está bastante adelantado”. “Debe pasar pronto”, comentó.

“Esta semana, me estoy reinsertando de lleno en mi trabajo, así que puede que sea esta semana”, afirmó el comisionado residente, quien se tomó tres semanas tras la llegada de su primogénito, Vicente Rafael.

Cuando Hernández Rivera anunció la entrada de Valentín y confirmó su interés de integrar personas provenientes de otros partidos, reconoció que podrían haber roces entre algunos populares de la base.

“Ha sido mucho menos de lo que anticipábamos. Realmente, lo que hemos visto es que la gente está muy contenta de que el partido está creciendo, porque la gente tiene ganas de ganas de ganar y reconoce que, para ganar, hay que traer personas nuevas”, manifestó.

En cuanto a las críticas respecto a que la “refundación” debe atender la definición del Estado Libre Asociado, Hernández Rivera fue claro en que la filosofía será una “autonomista y centrista”.

“Hay personas que quieren que el Partido Popular sea algo que el Partido Popular no va a hacer, y estas personas siempre van a estar insatisfechas y siempre van a estar criticando al Partido Popular... Los que quieran un partido independentista tienen el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y los que quieran un partido estadista, tienen el Partido Nuevo Progresista. Y los que quieran un partido que sea conservador, tienen un Proyecto Dignidad”, enfatizó.

Hernández Rivera dijo que pronto crearía la subsecretaría dirigida a atraer personas de otros partidos a las filas del PPD. (Xavier Araújo)

Cierran la puerta a Carmen Yulín Cruz

¿Hay espacio en el PPD para la inserción de Carmen Yulín Cruz o Luis Raúl Torres?, cuestionó El Nuevo Día.

“No hay espacio para Carmen Yulín Cruz, no por decisión mía, sino por decisión propia de ella. Ella se fue y continúa criticando el ideario del Partido Popular”, respondió.

Cruz anunció recientemente que buscará, en 2028, un escaño en el Senado por acumulación, pero de manera independiente.

Hernández Rivera aclaró que hay dos formas de colaborar con el PPD: afiliándose o ayudando con “iniciativas de buen gobierno”. A modo de ejemplo, mencionó que no contempla que su “amigo” el profesor y analista político Néstor Duprey reingrese al PPD, pero, dijo, ambos comparten la pasión por la historia y valoran un gobierno honesto. “Y yo podría colaborar o ver a Néstor colaborando en áreas de la histografía, y eso no requiere una afiliación”, expresó.

“La verdadera alianza que necesita este país”

Entre los nuevos militantes, Dávila dijo que optó por afiliarse al PPD porque apuesta a la unión de voluntades que intenta concretar Hernández Rivera.

“Hoy damos comienzo, como dijo nuestro señor presidente, a la verdadera alianza que necesita este país. Yo doy un paso al frente como mujer, y como madre, como puertorriqueña, porque quiero ser parte de esta refundación del PPD”, sostuvo Dávila, en alusión a la alianza que hubo en las elecciones del 2024 entre el MVC y el PIP.

Mientras que Corales indicó que, el año pasado, estuvo “observando la palabra y la ejecución” de Hernández Rivera al frente de la colectividad.

“Pablo José ha demostrado que tiene los quilates para enderezar el PPD, y lo está haciendo, razón que me motiva”, expresó Corales, quien recordó que, en 1971, él hacía campaña por el abuelo de Hernández Rivera, Rafael Hernández Colón.