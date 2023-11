Culebra - El gobernador Pedro Pierluisi catalogó como “disparatado” y carente de juicio el que la comisionada residente en Washington D. C., Jenniffer González, lo haya señalado por supuestamente incurrir en gastos ascendentes a $60 millones en fondos públicos para campañas de publicidad de su administración.

“Ese estimado está totalmente disparatado. Es totalmente incorrecto. La información que le llegó a la comisionada es claramente errónea. Ni se acerca jamás a esa cantidad. Estamos hablando de que es alrededor de $1 millón que se ha gastado, puede que sea algo más. Es una cantidad extremadamente… Hay que tener juicio aquí y cierta seriedad cuando se hacen señalamientos”, dijo el primer ejecutivo.

Para el mandatario, “es un disparate de marca mayor estar diciendo que el gobierno gastó la cantidad de $60 millones en anuncios en los medios. Eso es un disparate. Uno no puede estar hablando así sin constatar las cosas, confirmar lo que uno dice. Otra vez, totalmente mal”.

El sábado, González sostuvo que el millonario gasto del primer ejecutivo en anuncios sobre sus logros no ha logrado el efecto deseado, pues los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día, divulgados la semana pasada, lo ponen en desventaja ante ella. La comisionada hizo referencia a un desembolso de $60 millones, mientras que, en días anteriores, su equipo electoral había calculado en $40 millones el gasto gubernamental en publicidad.

Pierluisi se medirá en primarias por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) frente a la comisionada residente en Washington.

“Obviamente, está hablando una candidata y hay que tomar las cosas de donde vienen”, afirmó.

Además, Pierluisi defendió la gestión de su administración y el uso de fondos para campañas de publicidad, asegurando que se trata de una “cantidad juiciosa”.

“El gobierno tiene la responsabilidad de informar de las iniciativas en curso, de las obras en curso, de los programas en curso. Tienen un claro fin público de lo que se está pautando en los medios”, sostuvo Pierluisi.

Despreocupado por demanda del PPD

Sobre la demanda sometida el viernes por líderes del Partido Popular Democrático (PPD), a raíz de la utilización de la frase “haciendo que las cosas pasen” en anuncios gubernamentales -lo que la colectividad considera un uso indebido de fondos públicos por las similitudes con el eslogan de la campaña política de Pierluisi-, el gobernador declaró que “yo no tengo preocupación alguna del litigio”.

“Eso se va a caer en pedazos. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Desde, por lo menos los años 80, el gobierno ha pautado en los medios para informar lo que hace. Ese caso es frívolo. No va a prevalecer en lo más mínimo”, anticipó.

También le restó importancia al anuncio de González de que oficializará su intención de aspirar a la gobernación el próximo 3 de diciembre y ahí presentará a su compañero de papeleta, quien aspiraría al cargo de comisionado residente.

“Esa es una decision personal de todos los candidatos”, comentó Pierluisi.

El director de campaña del gobernador, Edwin Mundo, había dado a González hasta el 5 de noviembre como plazo para que desistiera de correr a la gobernación y optara por aspirar a la reelección como comisionada residente.

“Eso fueron unas expresiones que hizo el director de mi campaña. Iban dirigidas a que, en aquel entonces, no se habían radicado candidaturas a la comisaría residente. Más bien, lo que estaba buscando Edwin Mundo era evitar la vacante. Pero, obviamente, esa vacante no la vamos a tener”, opinó el gobernador.

Preguntado si apoyaría al senador William Villafañe o al representante José “Quiquito” Meléndez, quienes ya han adelantado que aspirarán al cargo de comisionado residente en Washington D. C., el primer ejecutivo optó por elogiarlos a ambos.

“Los conozco a los, dos estadistas de cuna, gente que está comprometida con los postulados del PNP. Como he dicho anteriormente, me reservo el derecho de endosar a uno en particular, pero al momento, no tengo razón para hacer eso. Todavía está el proceso de campaña, apenas comienza”, dijo.

Reafirmó que “los dos tienen las credenciales necesarias y ahora más bien yo estaré pendiente a las posiciones que asumen y cómo se expresan en cuanto al estatus, el tema más importante desde el punto de vista del PNP. Pero ahora mismo no tengo ninguna intención de estar endosando a uno u otro”.