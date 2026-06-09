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Nuevo estimado: el Seguro Social alcanzará la insolvencia a finales de 2032

Según un informe anual, se prevé que el fondo fiduciario de jubilación de la Seguridad Social se agoten antes de lo esperado

9 de junio de 2026 - 2:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El desafío que enfrentan estos programas no es un colapso total, sino una brecha parcial de financiamiento. (Jenny Kane)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Se proyecta que el fondo fiduciario de jubilación del Seguro Social enfrentará un déficit de financiamiento en 2032, un año antes de lo previsto en las proyecciones del año pasado, según un informe anual publicado el martes.

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Mientras tanto, el fondo fiduciario del seguro hospitalario de Medicare no podrá pagar los beneficios completos en 2033, una fecha que no ha cambiado respecto a la estimación del año anterior.

El aumento de los costos de la atención médica y del gasto gubernamental ha contribuido a una fecha proyectada de agotamiento de fondos que se encuentra a menos de diez años de distancia.

El desafío que enfrentan estos programas no es un colapso total, sino una brecha parcial de financiamiento. Incluso después de que se agoten los fondos fiduciarios, el sistema continuará pagando beneficios, aunque en cantidades reducidas.

El año pasado, la fecha proyectada de insolvencia del fondo fiduciario del seguro hospitalario de Medicare se adelantó a 2033, desde 2036 en el informe del año anterior, según los administradores de los programas.

En Puerto Rico, los jubilados han realizado protestas en las calles en defensa de sus pensiones, que han sido recortadas en los últimos tiempos.
En Puerto Rico, los jubilados han realizado protestas en las calles en defensa de sus pensiones, que han sido recortadas en los últimos tiempos. (Ramon "Tonito" Zayas)

Por su parte, los fondos fiduciarios combinados del Seguro Social —que cubren a los beneficiarios por vejez y discapacidad— no podrán pagar beneficios completos a partir de 2034, sin cambios respecto al informe de 2025. Después de esa fecha, los ingresos entrantes cubrirían aproximadamente el 83% de los beneficios programados.

El comisionado del Seguro Social, Frank Bisignano, afirmó que la administración de Donald Trump está “comprometida con proteger y fortalecer el Seguro Social” y con “eliminar el desperdicio, el fraude, los abusos y garantizar la integridad del programa”.

Los administradores, entre quienes se encuentran el secretario del Tesoro, el secretario de Trabajo, el secretario de Salud y Servicios Humanos y el comisionado del Seguro Social, señalan que los hallazgos más recientes muestran la urgencia de realizar cambios en estos programas, que han enfrentado proyecciones financieras preocupantes durante décadas.

Sin embargo, modificar estos programas ha sido políticamente impopular durante mucho tiempo, y los legisladores han aplazado repetidamente la resolución de los problemas financieros del Seguro Social y Medicare para futuras generaciones.

La directora ejecutiva de AARP, Myechia Minter-Jordan, declaró que las cifras más recientes “deberían ser una llamada de atención. El Congreso necesita actuar”.

“Los estadounidenses han trabajado duro y han contribuido al Seguro Social durante toda su vida, y merecen poder contar con él cuando se jubilen”, afirmó. “Ninguna familia debería ver reducidos los beneficios del Seguro Social que se ha ganado”.

Aproximadamente 70.1 millones de personas están inscritas en Medicare, el seguro médico del gobierno federal que cubre a las personas de 65 años o más, así como a personas con discapacidades o enfermedades graves.

Los beneficios del Seguro Social fueron reformados por última vez hace aproximadamente 40 años, cuando el gobierno federal elevó la edad de elegibilidad para el programa de 65 a 67 años. La edad de elegibilidad de 65 años para Medicare nunca ha cambiado.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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