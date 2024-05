“Percibo un gran apoyo”: Jesús Manuel Ortiz asegura que tiene los votos para vencer en las primarias

“Por alguna razón entiende que hacer este tipo de planteamientos lo va a ayudar. Yo digo que no es así. Los populares no quieren ver ese tipo de contienda. Él incluso hace un año me respaldó por mis capacidades para poder dirigir el partido”, aseveró el representante.

“Si cualquier candidato quería ser el presidente para poder aspirar siendo presidente, pues tenía que aspirar el pasado año. Como presidente, he sido completamente consciente de separar mi función de presidente de la de candidato. También me ha tocado tomar decisiones difíciles”, dijo.

“Soy el presidente del partido. Tengo doble responsabilidad y eso en ocasiones es bueno, en ocasiones me creaba grandes retos, pero nadie puede plantear que de alguna manera se ha utilizado (la maquinaria) para sacar ventaja a nadie. He sido sumamente justo”, abundó.

“Yo no cambiaría ninguna de las determinaciones que he tomado (como presidente). Yo creo que soy capaz de si cometo un error decirlo. No tengo ningún problema. Cometo muchos (errores) y los digo. Como presidente, he sido un protector de la institución, que fue lo que dije desde el día uno. he sido rápido y eficiente en tomar las decisiones”, concluyó.