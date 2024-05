Rafael “Tatito” Hernández alega tener una ventaja de más de 400 votos en la primaria por la alcaldía de Dorado

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Según el actual presidente de la Cámara de Representantes , el equipo electoral de López Rivera buscaba gestionar 1,500 solicitudes de voto a domicilio, pero solo tramitaron 854. De esas, 636 electores votaron por el alcalde y 172, por Hernández. Otros 50 electores decidieron no votar, informó el representante.

En la modalidad de voto por correo –tramitada por el equipo electoral de Hernández–, detalló que gestionaron 1,117 solicitudes. Del total, sostuvo que tienen “constancia” de que 923 papeletas han llegado a su favor a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Del voto por correo, quedan, entonces, 194 electores que no han enviado sus papeletas, según los números de Hernández.

El Nuevo Día solicitó una reacción al alcalde de Dorado, pero al momento de esta publicación no se obtuvo una respuesta.

Hernández aseguró que no está hablando de tendencias, sino de “datos”. “Estos son datos, lo que pasa es que refleja la tendencia que nosotros hemos comunicado, no es que esto sea una tendencia. Relativamente, estamos seis a tres. (…). Seis a tres es lo que nosotros hemos visto en la calle, no de encuestas, las encuestas la ponen (la contienda) típicamente más apretada”.