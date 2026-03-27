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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre en un balneario de Vega Alta

Una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a los uniformados sobre disparos en el área

27 de marzo de 2026 - 8:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
La Policía investiga un asesinato reportado en la tarde del jueves en el balneario Cerro Gordo, en Vega Alta.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un asesinato fue reportado en la tarde de este jueves cerca del balneario Cerro Gordo, en Vega Alta, informó la Policía.

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Según datos del informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó, a las 6:09 p.m., a los uniformados sobre disparos “cerca del Pesquero”, ubicado en la popular playa.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que falleció tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala.

Al momento, la victima no ha sido identificada.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja investigan las circunstancias de este crimen.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosVega AltaSistema de Emergencia 9-1-1
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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