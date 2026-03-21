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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bajo investigación: menor de 17 años resulta herido de bala en sus piernas

La Policía indicó que se encuentra en condición estable

21 de marzo de 2026 - 10:33 AM

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El agente Elvin Adams, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, se hizo cargo de la pesquisa. (Alex Figueroa Cancel)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un menor de 17 años resultó con heridas de bala en sus piernas este sábado en un incidente registrado en la calle José Celso Barbosa, intersección con la calle José de Diego, en Cayey.

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Según el informe preliminar de la Policía, a eso de las 4:42 a.m., una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala.

La Uniformada indicó que el menor fue transportado en ambulancia a un hospital de la zona metropolitana.

Al momento, su condición fue descrita como estable.

El agente Elvin Adams, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, se hizo cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsCayey Policía de Puerto RicoMenores de edadHeridos de bala
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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