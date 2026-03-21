Bajo investigación: menor de 17 años resulta herido de bala en sus piernas

Un menor de 17 años resultó con heridas de bala en sus piernas este sábado en un incidente registrado en la calle José Celso Barbosa, intersección con la calle José de Diego, en Cayey.

Según el informe preliminar de la Policía, a eso de las 4:42 a.m., una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala.

La Uniformada indicó que el menor fue transportado en ambulancia a un hospital de la zona metropolitana.

Al momento, su condición fue descrita como estable.