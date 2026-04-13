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Bomberos logran alejar un fuego forestal de residencias en Vega Baja

Dirigieron las llamas a un área donde no hay casas, mientras esperan ayuda del pronóstico de fuertes aguaceros

13 de abril de 2026 - 8:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Negociado del Cuerpo de Bomberos compartió imágenes del predio que continuaba afectado por un incendio forestal que han logrado alejar de las residencias en Vega Baja. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Bomberos de varias unidades lograron salvar múltiples residencias de un fuego forestal que enfrentan desde la tarde de ayer, domingo, en Vega Baja.

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Así lo informó este lunes el capitán Manuel Medina Moya, del distrito de la zona norte del Negociado del Cuerpo de Bomberos.

El oficial detalló que el incidente comenzó en el área del barrio Tortuguero, a eso del mediodía de ayer, cuando activaron las brigadas forestales con el apoyo de personal de Vega Baja, Vega Alta, Juncos, Camuy, Dorado y Barceloneta.

Explicó que “esa barriada tiene la particularidad de que está rodeado de agua. Las residencias, la parte de atrás, tienen un canal de 20 pies. Los camiones no pueden acceder, pero el fuego sí puede brincar a las residencias”.

“La misión fue controlar el fuego cuando se acercara a las residencias, y apagar esas áreas para que el fuego continuara” hacia el área no residencial, indicó Medina Moya a El Nuevo Día. “Gracias a Dios, ya se concentró en un área de mangle, donde no hay acceso de daño a residencias”.

“Vamos a establecer un comando de incidente en un parque que está cerca de aquí, a esperar y monitorearlo con drones, en lo que llega la lluvia”, agregó.

Medina Moya se refiere al pronóstico de “100% de lluvia a partir de las 11:00 de la mañana”, que se ha emitido para la región. De hecho, está en efecto una vigilancia del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan para el este, norte y noroeste.

Señaló que, hasta el momento, no se han presentado personas afectadas por las llamas ni el humo. Comentó que casi anualmente ocurre esta situación en esa área, por lo que los residentes “están acostumbrados. Se encierran y no salen”.

“Siempre venimos a esta barriada. Este año fue un poco más temprano, usualmente es entre mayo y junio. La ventaja es que lo que se quemó ahora no se vuelve a quemar este año”, destacó.

Expuso que el fuego “no lo provocó la naturaleza, sino el humano. Decir quién lo provocó, pues no tenemos prueba de nada. Pero sí fue por los humanos. Siempre se ha dicho que no lo hagan, que es un delito. Al que cojan, tiene que enfrentar la consecuencias”.

Aunque no tienen certeza de la causa del incendio, no se descarta que se trate de otro fuego forestal causado por personas que queman pastizales para atrapar jueyes.

“Esta es una dinámica que sucede casi todos los años”, dijo el director de la Oficina de Manejo Municipal de Emergencias (OMME) de Vega Baja, Ángel Delgado, en entrevista con Noticentro.

“Esta área tiende a incendiarse. Es un área de acceso para los que se conocen como los jueyeros y todos los años tiende a ocurrir”, afirmó. “La gente de estas comunidades están, dentro de las circunstancias, alertas pero tranquilos porque es recurrente”.

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