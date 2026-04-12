Autoridades atienden un fuego forestal en Vega Baja

Los Bomberos de Puerto Rico y la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia (OMME) , de Vega Baja se encuentran, en la tarde del domingo, en proceso de extinguir un fuego forestal que se suscitó en el barrio Tortuguero.

Según el director de OMME Vega Baja, Ángel Delgado, cerca de 40 a 45 acres de terreno ya se quemaron mientras el incendio continúa propagándose por la zona, aunque de manera controlada.

“Ya el área donde lo estábamos atacando no tenemos acceso porque es un área de humedal”, explicó Delgado quien aseguró, no obstante, que las autoridades buscan entrada por otros lugares para poder continuar el proceso de extinción.

“El humo es bastante denso, pero no hemos tenido reportes de nadie afectado por humo”, aseguró el director.

Aunque el área donde ocurre el fuego está cubierta por una nube, Delgado explicó que todavía no cae la lluvia que ayudaría a los esfuerzos de extinción, aunque “estamos rezando que caiga”.

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“Se está investigando como un incidente de fuego forestal provocado por el sol”, afirmó.