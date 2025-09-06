Carteras de colección, prendas y efectivo: roban $75,000 en escalamiento en Guaynabo
El incidente se reportó en la madrugada de este sábado en una residencia en el barrio Sonadora, informó la Policía
6 de septiembre de 2025 - 12:33 PM
6 de septiembre de 2025 - 12:33 PM
Un escalamiento reportado en horas de la madrugada de este sábado en el barrio Sonadora en Guaynabo dejó como saldo un botín valorado en aproximadamente $75,000, según informó la Policía de Puerto Rico.
Según la investigación preliminar, el perjudicado alegó que alguien logró acceso al interior de su residencia, en el barrio Sonadora, de donde sustrajeron carteras de colección, prendas de oro, relojes y $6,000 en efectivo.
“La propiedad hurtada fue valorada aproximadamente en $75,000″, indica el informe policíaco.
Al momento, no se ha reportado el arresto de alguna persona, en relación con los hechos.
El policía municipal de Guaynabo, Jesús González, investigó el caso preliminarmente y refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: