Carteras de colección, prendas y efectivo: roban $75,000 en escalamiento en Guaynabo

Un escalamiento reportado en horas de la madrugada de este sábado en el barrio Sonadora en Guaynabo dejó como saldo un botín valorado en aproximadamente $75,000, según informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación preliminar, el perjudicado alegó que alguien logró acceso al interior de su residencia, en el barrio Sonadora, de donde sustrajeron carteras de colección, prendas de oro, relojes y $6,000 en efectivo.

“La propiedad hurtada fue valorada aproximadamente en $75,000″, indica el informe policíaco.

Al momento, no se ha reportado el arresto de alguna persona, en relación con los hechos.