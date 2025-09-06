Opinión
6 de septiembre de 2025
89°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carteras de colección, prendas y efectivo: roban $75,000 en escalamiento en Guaynabo

El incidente se reportó en la madrugada de este sábado en una residencia en el barrio Sonadora, informó la Policía

6 de septiembre de 2025 - 12:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la Policía. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un escalamiento reportado en horas de la madrugada de este sábado en el barrio Sonadora en Guaynabo dejó como saldo un botín valorado en aproximadamente $75,000, según informó la Policía de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Según la investigación preliminar, el perjudicado alegó que alguien logró acceso al interior de su residencia, en el barrio Sonadora, de donde sustrajeron carteras de colección, prendas de oro, relojes y $6,000 en efectivo.

“La propiedad hurtada fue valorada aproximadamente en $75,000″, indica el informe policíaco.

Al momento, no se ha reportado el arresto de alguna persona, en relación con los hechos.

El policía municipal de Guaynabo, Jesús González, investigó el caso preliminarmente y refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
